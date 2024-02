Renascer: Saiba que horas começa a novela segunda por causa do Carnaval

O Carnaval continua a todo vapor e por conta disso, os horários da programação dos canais também sofreu algumas alterações. Hoje, no segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, a novela Renascer teve seu horário modificado.

Horário certo

Nesta segunda (12), as novelas Elas por Elas e Fuzuê seguem nos horários normais.

Renascer terá o horário reduzido e será exibida das 20h30 as 21h09.

A Mocidade abre a lista de desfiles na Sapucaí hoje, começando às 22h (Horário de Brasília).

A noite segue com a passagem das escolas Portela, Vila Isabel, Mangueira e Paraíso do Tuiuti. A Viradouro encerra o Carnaval entrando na Marquês de Sapucaí às 4h15. A TV Globo e o Globoplay exibirão as apresentações, a partir das 22h.

Confira a agenda do 2º dia de desfiles: