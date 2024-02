'Renascer' 13 a 24/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Terça-feira, 13 de fevereiro

José Bento e José Venâncio se surpreendem ao saber que o pai se casará com Mariana. Venâncio se surpreende com a ideia de Buba de abrir o jogo para José Inocêncio. Bento se interessa pelo faturamento do pai com a produção de cacau. Bento afirma a José Inocêncio que ele deverá fazer a partilha dos bens de Maria Santa entre os filhos, antes de se casar com Mariana. Kika desconfia da inocência de Mariana. João Pedro diz a Zinha que não se sente irmão de Venâncio, Bento e Augusto.

Quarta-feira, 14 de fevereiro

Por se sentir culpado pela morte de Maria Santa, João Pedro comunica ao pai que abre mão de sua parte na herança. José Inocêncio diz aos filhos que não faz questão da presença deles no casamento. João Pedro prefere ficar com as terras que eram de Belarmino, e decide se mudar de vez para a fazenda para morar com Morena, Deocleciano e Zinha. Mariana comenta com Inácia que prevê ser respeitada por todos depois de seu casamento. José Inocêncio conta a Buba como fincou o facão aos pés do Jequitibá. Morena aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Venâncio tenta convencer Buba a não comentar sobre sua vida pessoal. José Inocêncio surpreende Buba em sua biblioteca.

Quinta-feira, 15 de fevereiro

Buba teme quando José Inocêncio afirma pressentir que ela lhe dará um neto. José Inocêncio confessa a Mariana seu receio de que os filhos não tenham competência para cuidar das terras que herdarão. Venâncio critica Bento ao ouvir as ideias do irmão para administrar as terras. Kika nota a admiração de Buba por José Inocêncio. Padre Santo e Pastor Lívio impedem que jagunços, a mando de Egídio, entrem em conflito com os assentados. Pastor Lívio questiona José Inocêncio sobre sua chegada à região.

Sexta-feira, 16 de fevereiro

José Inocêncio e Pastor Lívio conversam sobre o passado do fazendeiro. Inácia explica a Padre Santo o motivo da ausência de João Pedro no casamento do pai. João Pedro reage quando Bento afirma que o irmão sente ciúmes de Mariana. Morena conversa com Inácia sobre a educação de Ritinha. Norberto sente tristeza ao se dar conta de que Jacutinga fechou as portas de sua casa e vai embora da cidade. Padre Santo sente uma indisposição. Eliana tenta convencer Eriberto a descobrir se Venâncio tem outra mulher. É chegado o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda. Desolado, João Pedro assiste de longe à celebração do casamento. Mariana sofre ao notar o estado de João Pedro.

Sábado, 17 de fevereiro

Chico, pai de Ritinha, sente ciúmes ao ver sua filha dançando com Bento na festa. Norberto enfrenta Bento, que fala mal de Jacutinga. José Inocêncio e Mariana vão para Ilhéus de lua de mel. João Pedro reage à provocação de Bento e agride o irmão. Venâncio aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Morena se preocupa com Zinha, que está triste. Buba se emociona com o livro deixado por José Inocêncio de presente para ela. João Pedro se despede dos irmãos, Zé Venâncio e Zé Bento, que retornam para o Rio de Janeiro após o casamento do pai. Venâncio pede o divórcio a Eliana, que declara guerra contra o publicitário. Teca se preocupa com Du, ao vê-lo ferido depois de uma briga. Neno e Pitoco contam a Du que furtaram objetos da loja enquanto ele era perseguido pelo vendedor. Eliana pede a Eriberto que consiga todas as informações a respeito da mulher que está com Venâncio.

Segunda-feira, 19 de fevereiro

Teca muda de ideia sobre a sua gravidez e foge da clínica. Mariana enxerga João Pedro no rosto de José Inocêncio, que sente seu desconforto. Venâncio nota o interesse de Eriberto por Eliana. Buba avisa a Venâncio que foi demitida. Mariana garante a José Inocêncio que não está arrependida de ter se casado com ele. Deocleciano repreende João Pedro por querer deixar a fazenda. Venâncio não demonstra interesse em formar uma família. Eriberto se surpreende ao avistar Venâncio com Buba. Zinha aconselha João Pedro a pensar em Mariana como sua mãe. João Pedro se depara com Mariana na fazenda.

Terça-feira, 20 de fevereiro

João Pedro trata Mariana com formalidade. Kika critica a postura de Bento perante a família. José Inocêncio comenta com Mariana sobre seu receio de que os filhos não sejam capazes de cuidar das terras que herdaram. Eriberto conta a Eliana que viu Venâncio com Buba. Du aceita a decisão de Teca de ter o filho. Mariana consegue cativar Zé Augusto. Zinha culpa Augusto pela morte de seu pai, Jupará. João Pedro e Zinha ensaiam um beijo, mas percebem que entre eles é só amizade. Zé Augusto elogia a postura de João Pedro. Neno e Pitoco avisam a Teca que Du foi pego. Damião chega ao vilarejo e assusta as crianças que estavam brincando na rua.

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Norberto desconfia do jeito de Damião. José Inocêncio reage quando Augusto diz ao pai que João Pedro cuidará de suas terras. Tião Galinha e Joana saem em busca de uma vida melhor. Damião fica à espreita, nos arredores da casa de José Inocêncio. Augusto revela a João Pedro sua falta de convicção com a medicina e comenta que se separou da mulher. Padre Santo recolhe Tião e sua família na estrada. Damião pede emprego a Deocleciano. José Inocêncio sugere a Padre Santo que leve Tião para a fazenda do coronel Egídio. Tião e Joana ficam empolgados com a possibilidade de trabalhar na fazenda do coronel Egídio.

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Teca decide continuar à procura de Du. Buba provoca um acidente de carro e atinge Teca. A menina não aceita ir para o hospital, apesar da insistência de Buba. Joana agradece a Padre Santo e ao Pastor Lívio pela acolhida na fazenda de Egídio. Buba leva Teca a sua casa para cuidar dos ferimentos da jovem. José Inocêncio manda João Pedro se livrar de Damião e demiti-lo. Eliana vai até a casa de Buba tirar satisfações, e Eriberto a repreende. João Pedro enfrenta José Inocêncio e contrata Damião para cuidar de suas terras. Damião se interessa por Ritinha.

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Tião Galinha e Joana comemoram a nova morada na fazenda do coronel Egídio, que se surpreende com a beleza da moça. Deocleciano alerta João Pedro sobre Damião. Chico repreende Ritinha. Buba fica preocupada com Teca, que sente medo. Venâncio fica chocado com o fato de Buba ter atropelado uma mulher grávida. Buba assume seu erro ao trocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica. João Pedro avisa a Mariana que o pai o mandou dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha. Mariana questiona João Pedro sobre o motivo de ele obedecer a José Inocêncio.

Sábado, 24 de fevereiro

Egídio faz uma proposta de trabalho a Tião Galinha, com a intenção de mantê-lo afastado de Joana. Venâncio repudia a ideia de Buba adotar o filho de Teca. Norberto sente saudades de Jacutinga. José Inocêncio pede informações sobre Damião para Norberto. Venâncio pergunta a Eliana o que ela deseja para que eles sigam com a papelada do divórcio. Venâncio pede a Buba que mande Teca embora de casa. Dona Patroa flagra Egídio cheirando um vestido de Joana.