Rafaella Justus faz plástica no nariz e fala sobre recuperação

Rafaella Justus, filha dos famosos Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, contou no Instagram que fez uma cirurgia no nariz e vai precisar de um tempo para se recuperar.

Com 14 anos, ela decidiu fazer uma correção no septo e também mudar um pouco a forma do nariz, conhecido como rinoplastia.

Ela escreveu: "Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off durante esses dias. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de 'molho' nesses dias".

Pela caixinha de perguntas no Instagram, a adolescente compartilhou mais detalhes de como tem sido a recuperação. Para os seus seguidores, Rafa revelou que a cirurgia foi realizada no sábado, 10, e que ela está se sentindo bem, apesar do procedimento ser recente.

A filha da apresentadora Ticiane Pinheiro disse ainda que na próxima quinta-feira,15, ela deve tirar os " 'canos' e os tampão", e que até o final desta semana, deve mostrar o resultado da rinoplastia.