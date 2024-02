Duda Nagle, ex de Sabrina Sato, assume 1º relacionamento após divórcio

Duda Nagle está vivendo um novo amor. O ex-marido de Sabrina Sato compartilhou, na noite de sábado (11), cliques ao lado da namorada.

"Momentos simples, belas memórias", escreveu ele na legenda da publicação. Ele postou uma sequência de fotos ao lado de Michele Balsamão, a nova namorada.

Ela conta com quase 30 mil seguidores no Instagram, e se descreve como ativista pelo fim da violência contra as mulheres. Michelle costuma compartilhar detalhes de sua rotina e de seu trabalho como corretora de imóveis.

Michelle mantém uma vida de exercícios físicos ativa. Ela costuma compartilhar detalhes de seus treinos em vídeos e fotos.

Esse é o primeiro relacionamento que Duda assume após o fim do casamento com Sabrina Sato. Eles se separaram em março de 2023, e são pais de Zoe. Michele parece já ter recebido a aprovação da família, pois é seguida nas redes sociais por Leda Nagle, mãe do ator.

Sabrina já estava sabendo do relacionamento. Ela reforçou que ainda está solteira e está se sentindo 'ótima'.