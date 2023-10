Ex-ator mirim baleado em briga no trânsito foi descoberto por Luciano Huck

Guillermo Hundadze, baleado por um policial militar durante uma briga no trânsito em São Paulo, foi descoberto por Luciano Huck e participou de produções da Globo quando era criança.

Hoje, ele tem um canal no YouTube em que posta vídeos de conflitos e outras ocorrências no trânsito para seus 730 mil inscritos. Saiba mais sobre ele:

Lar Doce Lar

Em 2006, o garoto e sua mãe, Deborah, passaram a ter dificuldades financeiras. Ela, mãe solo, precisou vender praticamente todos os móveis da casa em que moravam em São Paulo.

Guillermo Hundadze celebrando sua quadra de futebol ao participar do "Lar Doce Lar" Imagem: Reprodução/Youtube

Guillermo, com 8 anos, decidiu pedir ajuda de Luciano Huck. Ele viu a chamada do quadro Lar Doce Lar, do "Caldeirão do Huck", e escreveu dez cartas tentando participar. A família foi selecionada e teve a residência reformada. Além dos móveis novos, o apresentador providenciou até uma quadra de futebol particular para o menino.

Segundo a revista Cláudia, Huck recomendou que o menino fizesse testes para atuar na Globo. Ele deu o conselho após descobrir que Guillermo já havia atuado em "Via Láctea", filme lançado apenas em 2007. "Devo a ele tudo que está acontecendo comigo", disse Guillermo em entrevista à revista em 2008.

O imóvel, no entanto, pertencia à tia-avó de Guillermo, que chegou a pedir a casa de volta em 2010. A situação originou uma briga judicial.

"Teve uma briga de família e ela pediu que nos retirássemos. Minha mãe não achou justo e bateu o pé firme! Minha tia, então, desistiu de vender a casa e nós continuamos por lá. Mas sonho ir embora. Sou muito grato à minha tia, mas já está mais que na hora de termos o nosso próprio canto", confessou o ex-ator ao "Purepeople" em 2014.

Ator mirim

Guillermo ainda criança, caracterizado como o personagem Quinzinho que interpretou em novela global. Imagem: Reprodução/TV Globo

O então ator mirim iniciou a carreira na Globo em "Eterna Magia" (2007). Na trama, ele dava vida à Quinzinho, filho caçula de Regina (Giulia Gam) e Joaquim (Osmar Prado).

No ano seguinte, Guillermo protagonizou "O Natal do Menino Imperador", especial de fim de ano da emissora. A história, narrada por Fernanda Montenegro, mostrava o Imperador Pedro 2º já idoso, vivido por Sérgio Brito, recordando uma noite de Natal de quando tinha nove anos. Guillermo interpretou a versão criança do imperador.

Guillermo voltou a atuar na série "9mm: São Paulo" (2008) e no filme "Metanoia" (2015).

Semelhança e amizade com Reynaldo Gianecchini

Guillermo Hundadze e Reynaldo Gianecchini no especial "O Natal do Menino Imperador" (2008) Imagem: TV Globo / Rafael França

Em "O Natal do Menino Imperador", ele contracenou com Reynaldo Gianecchini. Na entrevista ao "Purepeople", Guillermo revelou que a semelhança com o ator mais velho foi decisiva para que ele conseguisse o papel do imperador Pedro 2º criança. Gianecchini interpretava o personagem na fase adulta.

Seis anos após a produção, os dois ainda mantinham contato. "Mas nos falamos mais pelas redes sociais. Nossa vida é muito corrida e ainda não tivemos um tempo para um reencontro. Mas tenho um carinho enorme pelo Giane. Ele realmente foi um paizão pra mim", disse o hoje youtuber.

Outras infrações de trânsito

Em novembro de 2021, Guillermo viralizou "se vingando" de um caminhão lento que trafegava na pista da esquerda.

Em junho de 2021, ele postou um vídeo acelerando a 250 km/h um carro de teste cedido pela Volvo.

Em 2020, o youtuber chegou a passar em frente à casa de João Doria (PSDB), na Zona Oeste da capital paulista, para xingar o governador por conta da quarentena, decretada para conter a disseminação do coronavírus.

Porte de armas

Quando se envolveu na briga com o PM nesta semana, Guillermo estava armado. Em seu canal no YouTube, ele já postou vídeos em que foi abordado pela polícia e mostrou a licença para porte de armas.