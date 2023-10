Após flagra suspeito, Kelvin fica desconfiado de Ramiro e se decepciona

Do BOL em São Paulo

Alerta crise no ship 'Kelmiro' de "Terra e Paixão"! No episódio que será transmitido nesta quarta-feira (18), Kelvin fica desconfiado e triste ao observar Ramiro entregando uma quantia em dinheiro a Sidney.

Marino fica apreensivo com sua segurança e desabafa com Lucinda, revelando os detalhes da ameaça feita por Antônio. Aline toma uma decisão drástica e deixa Caio devastado ao pôr um ponto final definitivo em seu relacionamento.

Irene decide revelar a verdade a Antônio, contando que Marino é o pai do filho de Graça. Antônio, tomado pela raiva, procura Graça para humilhá-la. Depois de ganhar a confiança do marido, Irene avisa a Agatha que se livrará dela.

Após ser rejeitado, Caio busca a ajuda de Jurecê. Jonatas entra em ação e promete auxiliar Aline. Com a verdade agora exposta, Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, declarando que acabará com a vida do delegado.