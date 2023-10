Aliança de personagens inesperados promete destruir Gladys e Tadeu; confira

Semana começando emocionante em "Terra e Paixão"! No capítulo desta segunda-feira (16), Marino vacila e nega ser o pai biológico do filho de Graça. Para justificar sua presença no quarto de Danielzinho, o delegado alega para Irene que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança.

Graça tem uma suspeita e compartilha com Marino suas desconfianças em relação a Agatha. Rodrigo traz uma notícia positiva ao informar a Aline e Caio que o juiz aceitou a liminar que impede a participação de Antônio e Irene no processo de exploração de diamantes nas terras.

Tadeu fica chocado quando Gladys revela seu interesse em participar do projeto do site Rainha Delícia. João dá um susto em Aline ao fugir de casa e passar a noite na residência de Caio.

Enzo e Berenice se unem para planejar um golpe contra Tadeu e Gladys e tirar o resto de dinheiro deles. Irene pede ajuda a Silvério para realizar um teste de DNA secreto no suposto neto, o filho de Daniel.