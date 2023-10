Resultado de teste de DNA vem à tona e Irene se vinga cruelmente de Graça

Do BOL em São Paulo

Fim do mistério sobre a paternidade de Danielzinho em "Terra e Paixão"! No capítulo de "Terra e Paixão" desta terça-feira (17), Silvério conspira com Irene e entrega a ela um kit para a coleta de amostra de DNA de Danielzinho.

Gladys percebe que Agatha está usando Danielzinho para atingir Irene. Irene conclui que Danielzinho não é seu neto, protagoniza um momento de fúria, humilha Graça e ordena que ela saia de sua casa com a criança.

Antônio se revolta e desobedece as ordens do Oficial de Justiça. Ele instrui Vinícius a continuar com o trabalho de exploração nas terras de Aline. Marino emite uma ordem de prisão para Antônio após o desrespeito à decisão judicial.

Mais uma vez Aline enfrenta Antônio na delegacia. Hélio ignora os avisos de Irene e visita Petra na clínica de reabilitação. Antônio ameaça Marino de forma cruel, afirmando que o delegado assinou sua própria sentença de morte ao prendê-lo.