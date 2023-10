Marino faz covardia com filho biológico e Graça mata charada sobre vilã

No capítulo de "Terra e Paixão" desta segunda-feira (16), Marino fraqueja e acaba negando que seja o pai biológico do filho de Graça. O delegado justifica a Irene sua presença no quarto de Danielzinho dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança.

Graça mata charada e revela para Marino que está desconfiada de Agatha. Rodrigo dá uma boa notícia e avisa para Aline e a Caio que o Juiz acatou a liminar que proíbe Antônio e Irene no processo de sondagem dos diamantes nas terras.

Tadeu cai pra trás após Gladys revelar que deseja participar do projeto para o site Rainha Delícia. João mata Aline do coração após fugir de casa para dormir na casa de Caio.

Enzo e Berenice se unem e começam a pensar em ideia maquiavélica para dar um golpe em Tadeu e Gladys. Irene pede ajuda a Silvério para fazer um teste de DNA secreto no suposto neto, filho de Daniel.