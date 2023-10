Após susto com filho, Aline toma decisão drástica e deixa Caio arrasado

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Terra e Paixão" desta quarta-feira (18), Marino teme pela sua vida e abre o coração para Lucinda revelando detalhes da ameaça feita por Antônio.

Aline toma decisão drástica e deixa Caio arrasado ao terminar a relação dos dois definitivamente. Irene joga a verdade no ventilador e conta para Antônio que Marino é o pai do filho de Graça.

Antônio tem um ataque de fúria e procura Graça para humilhá-la. Após levar um pé na bunda, Caio pede ajuda a Jurecê. Jonatas entra em ação e promete ajudar Aline.

Após a verdade vir à tona, Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, dizendo que acabará com a vida do delegado. Depois de ganhar pontos com o marido, Irene avisa a Agatha que se livrará dela. Kelvin observa Ramiro dar um saco de dinheiro para Sidney.