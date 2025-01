Ataque a faca deixa dois mortos em escola na Eslováquia; aluno é preso

Do UOL*, em São Paulo

Pelo menos duas pessoas foram mortas após um ataque a faca em uma escola de ensino médio na cidade de Spisska Stara Ves, no norte da Eslováquia, nesta quinta-feira (16).

O que aconteceu

Estudante de 18 anos foi preso por suspeita de ser autor do crime. As informações foram dadas pelos serviços de emergência do país, informou a agência de notícias AFP.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida. O estado de saúde dela não foi divulgado, mas um professor e dois colegas de classe do suspeito preso seriam os atingidos pelo ataque.

Cidade onde crime aconteceu tem dois mil habitantes. A motivação do ataque ainda não foi descoberta.