Sakamoto: Nikolas passa recibo e mostra 6x1 como derrota do extremismo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sentiu as críticas por se posicionar contra o projeto que discute o fim da escala de trabalho 6x1 e agora tenta mudar o foco do debate, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (12).

Nikolas tem sido cobrado por não apoiar a PEC (Proposta de Emenda de Constituição) que prevê a redução na jornada de trabalho no país. O parlamentar classificou o texto do projeto como "terrivelmente elaborado" e falou em "bizarrice". Ele ainda chamou a pressão de "ataque coordenado" e disse que não cederá às críticas.

Nikolas sentiu pesadamente a crítica. É extremamente interessante como parte da extrema direita está passando um recibo muito grande por conta dessa discussão, que tomou o tamanho que tomou exatamente por atingir trabalhadores conservadores, progressistas, de direita e de esquerda.

Independentemente das diversas identidades e condições, a maior parte da população brasileira é feita de trabalhadores e estamos sob a mesma matriz de problemas. Esse tema ajudou uma parte da esquerda a lembrar que a pauta do trabalho e das condições mínimas de qualidade de vida pega a todos.

Nikolas achou que seria mais uma pautinha na qual ele surfaria. Acabou sendo muito criticado e agora vem a público colocar [seu posicionamento]. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, Nikolas tenta mudar o foco do debate e colocar a culpa no Estado, deixando de lado os benefícios que a proposta traz.

Em determinado momento, Nikolas foge do tema e começa a culpar o tempo perdido em deslocamento, o 'Estado que rouba'. Foi para aquela coisa do 'malvadão do Estado'.

É claro que o trânsito nas cidades precisa melhorar e até o tempo de deslocamento precisa ser considerado no salário de algumas pessoas. Mas, neste caso, Nikolas está fugindo do debate. O que essa proposta está discutindo é bem claro: criar mecanismos e buscar mudanças na relação com o empregador para garantir mais tempo de qualidade e de vida a todos trabalhadores. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

