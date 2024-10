Pelo menos 7 morrem em desabamento de píer na Geórgia

Por Rich McKay

ATLANTA (Reuters) - Pelo menos sete pessoas morreram depois que parte de um píer de barcos desabou, lançando pelo menos 20 pessoas nas águas do Atlântico, na costa do Estado norte-americano da Geórgia.

Navios da Guarda Costeira dos Estados Unidos estavam procurando por pessoas desaparecidas na noite de sábado.

O acidente, que também causou vários ferimentos, aconteceu durante uma comemoração da pequena comunidade Gullah-Geechee da Ilha Sapelo, formada por descendentes de escravos negros, segundo as autoridades.

Uma passarela lotada de pessoas esperando por uma balsa desabou no final da tarde de sábado na ilha-barreira da Geórgia, cerca de 100 km ao sul de Savannah, disse Tyler Jones, porta-voz do Departamento de Recursos Naturais da Geórgia, que administra a balsa.

"Nós e várias agências estamos procurando por sobreviventes", disse Jones.

Helicópteros e barcos da Guarda Costeira equipados com sonar iniciaram imediatamente as operações de busca e resgate, segundo as autoridades. A causa do acidente não ficou clara de imediato.

Só é possível chegar à Ilha Sapelo de barco, e a balsa estatal leva cerca de 20 minutos para chegar às suas margens.

As pessoas estavam comemorando o Dia Cultural, um festival anual que celebra a histórica comunidade negra da ilha, uma das várias comunidades insulares sobreviventes da Geórgia à Carolina do Norte.

Acredita-se que o povo conhecido como Gullah, ou Geechee na Geórgia, tenha mantido grande parte de sua herança africana devido ao seu isolamento.

(Reportagem de Rich McKay em Atlanta; reportagem adicional de Andrea Shalal em Atlanta)