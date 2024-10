Confiança do investidor alemão sobe mais do que o esperado em outubro

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores alemães subiu mais do que o esperado em outubro, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira, com um aumento em seu índice de confiança econômica para 13,1 pontos, de 3,6 pontos em setembro.

Analistas consultados pela Reuters projetavam uma leitura de 10,0 pontos.

Os fatores que contribuíram para o aumento incluem a expectativa de taxas de inflação estáveis e a perspectiva associada de novos cortes nos juros pelo Banco Central Europeu, disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Sinais positivos também estão vindo dos mercados para os quais a Alemanha exporta, com as expectativas econômicas para a zona do euro, os Estados Unidos e a China melhorando significativamente, acrescentou ele.

Embora o indicador de confiança econômica tenha melhorado, a avaliação da situação econômica caiu para -86,9 pontos, de -84,5 no mês anterior.

Quase nove em cada dez entrevistados avaliaram a situação econômica atual como negativa, segundo a pesquisa.