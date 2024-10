Quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam em São Gonçalo nas Eleições 2024?

São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tem seis candidatos a prefeito. Dois deles contam com o apoio de dois dos principais nomes da política brasileira na atualidade: Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em São Gonçalo?

O candidato do PT — e de Lula — à prefeitura de São Gonçalo é Dimas Gadelha. Em entrevista ao Café PT, ele destacou a parceria com o presidente em busca de mudar a cidade: "Junto com o presidente Lula, vamos de uma vez por todas mudar a vida do Gonçalense para melhor".

Já o candidato apoiado por Bolsonaro é Capitão Nelson (PL). O atual prefeito é bolsonarista declarado e também contou com o apoio do ex-presidente nas eleições de 2020.

Apesar de o atual prefeito não ter compartilhado nas redes sociais conteúdos ao lado de Bolsonaro durante a campanha, a informação pode ser confirmada no site intitulado "Candidatos do Bolsonaro". De acordo com o jornal O Globo, a consulta ao domínio "https://vereadordobolsonaro.com.br/" mostra que o portal foi registrado pelo próprio Jair Messias Bolsonaro.

Completam a lista de candidatos a prefeito de São Gonçalo: Jaqueline Pedroza (Novo), Professor Josemar (PSOL), Reginaldo Afonso (PSTU) e Viviane Carvalho (Mobiliza).