Ataque a tiros deixa 4 mortos em Nova York, incluindo um policial

Quatro pessoas morreram nesta segunda-feira (28), entre elas um policial, em um ataque a tiros no centro de Nova York, provocado por um homem armado que também morreu, informaram meios de comunicação dos Estados Unidos e a polícia.

"Quatro pessoas, entre elas um policial, perderam hoje suas vidas em um tiroteio no centro de Manhattan", disse uma fonte policial à emissora CNN, que acrescentou que o atirador também morreu devido a uma "lesão autoinfligida".

O prefeito de Nova York, Eric Adams, informou através da rede social X que um agente tinha sido "abatido" e expressou seu "mais sentido pesar" à família do policial. Contudo, uma porta-voz do departamento disse que não podia confirmar nem desmentir essa informação.

A polícia havia reportado anteriormente que o homem, que estava armado com um fuzil, foi "abatido".

Segundo o jornal New York Post, que cita fontes policiais, o homem armado, um "perturbado", abriu fogo dentro de um edifício de 44 andares que abriga a sede do banco de investimento Blackrock e escritórios da NFL, a principal liga de futebol americano do país, situado na esquina da Park Avenue com a rua 51.

"Neste momento, a situação está controlada e o atirador solitário foi neutralizado", escreveu, por sua vez, a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, na rede X.

Procurada pela AFP, a polícia de Nova York não deu detalhes sobre o número de vítimas.

- 'Caminhando com um rifle' -

Segundo o New York Post, o atirador, que teria se suicidado depois do ataque, foi identificado como Shane Tamura. Ele entrou armado com um rifle no edifício e abriu fogo por volta das 18h30 locais (19h30 em Brasília).

"Estava no escritório. Estava recolhendo minhas coisas, me preparando para ir embora e, então, literalmente, justo quando estava prestes a sair, veio o anúncio de que não poderíamos sair, que não era seguro", contou Shad Sakib à AFP.

"Todo o mundo estava confuso e se preguntava o que estava acontecendo. Então, alguém de repente se informou pela internet que havia alguém caminhando com um rifle" automático, continuou.

"Caminhava direto para o edifício vizinho. Vimos sua foto caminhando pela mesma área em que andei quando saí para almoçar", acrescentou. "Você acha que algo assim não vai acontecer com alguém, mas acontece."

A polícia posicionou um drone perto da Park Avenue em plena hora do rush, enquanto dezenas de agentes se aglomeravam no local, alguns com armas longas e outros com coletes à prova de balas, constataram jornalistas da AFP.

Muitas ambulâncias foram posicionadas nas imediações do edifício, enquanto as sirenes de dezenas de carros, a maioria descaracterizados, soavam pelas ruas limítrofes.

Adams aconselhou à população a "tomar as precauções de segurança adequadas se estivessem nas imediações", bem como a não sair "se estiverem perto da Park Avenue e da East 51st Street".

A polícia afastou repetidamente os jornalistas e as pessoas que tinham se reunido para ver o que parecia ser a gravação de um filme de ação em pleno centro de Manhattan, que coincidiu com o horário de saída do trabalho.

A região abriga muitos hotéis cinco estrelas, bem como numerosas sedes corporativas, entre elas Colgate Palmolive e KPMG.

