Dólar oscila pouco ante o real antes de decisão de Fed e BC

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar oscilava pouco frente ao real nesta quarta-feira, à medida que investidores realizam ajustes finais em suas posições antes do anúncio das decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central.

Às 9h29, o dólar à vista subia 0,09%, a 5,4914 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,07%, a 5,492 reais na venda.

Nesta sessão, todas as atenções dos mercados globais estão voltadas para a decisão de política monetária do Fed, a ser anunciada às 15h (horário de Brasília), com apostas divididas entre um corte de 25 ou 50 pontos-base nos juros.

Agentes financeiros estarão atentos também aos comentários do chair do Fed, Jerome Powell, ao fim da reunião de dois dias, e para as projeções econômicas atualizadas dos membros, que devem sinalizar a trajetória dos juros até o fim deste ano e em 2025.

Operadores colocam 65% de chance de um corte de 50 pontos-base na taxa, com probabilidade de 35% de uma redução de 25 pontos. Eles veem 115 pontos de afrouxamento até o fim do ano.

"Os indicadores econômicos recentes para os Estados Unidos, embora ambíguos, têm apontado para uma desaceleração lenta e gradativa da economia, porém que não se encontra fraca", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Nesse sentido, faz mais sentido, e parece mais provável, um ajuste de 25 pontos-base, porém investidores continuam em sua maioria apostando em corte mais agressivo", completou.

Sob a expectativa da decisão, os mercados de câmbio mostravam cautela, com o dólar rondando a estabilidade frente a maioria de seus pares fortes e emergentes, à medida que investidores optam por ficar às margens dos negócios enquanto esperam o fim da reunião do banco central dos EUA.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,04%, a 100,870.

Entre emergentes, a moeda norte-americana oscilava pouco ante o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso colombiano.

No cenário nacional, o mercado aguarda ainda nesta quarta-feira a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) após o fechamento dos mercados, em que se espera uma alta de 25 pontos-base na Selic, atualmente em 10,50% ao ano.

A perspectiva de alta na taxa de juros do Brasil, somada ao início de um ciclo de afrouxamento no Fed, tem ajudado o real em sessões recentes. A moeda brasileira registrou o quinto dia consecutivo de ganhos frente ao dólar na véspera.

"Essa dinâmica de queda de juros nos Estados Unidos e alta de juros no Brasil pode dar um certo alívio ao nosso real frente ao dólar nesses próximos meses", disse Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

O aumento no diferencial de juros entre Brasil e EUA, em tese, favorece o real, uma vez que o torna mais atrativo para investimentos.

(Edição de Camila Moreira)