Arapongas (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Arapongas (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Arapongas (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abençoado Feirante - 35700 - PMB - Aguardando Julgamento

Adauto Fornazieri - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Adilson Paucic - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Alemão dos Pen Drives - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Alessandra Favaro - 10133 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alessandro do Dom Pedro - 40010 - PSB - Aguardando Julgamento

Alexandre Juliani Sorriso - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alicia Atleta - 13321 - PT - Aguardando Julgamento

Aline Graziele - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Allan do Hot Dog - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Carla Storki - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Ana Flávia Cavalcante - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Anderson Gabriel - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Angelica Enfermeira - 70670 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Anibal da Espetaria - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Antonio Magro Soneira - 40369 - PSB - Aguardando Julgamento

Arlindinho do Santa Cruz - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Arnaldo do Povo - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Aroldo Pagan - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Avelino Jardineiro - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ayalla - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Baiano Ponto Pé Quente - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Baixinho da Feira - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Batata da Charmy - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Bel do Tropical - 25121 - PRD - Aguardando Julgamento

Benedito Paulino - 13188 - PT - Aguardando Julgamento

Beto Araujo - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Beto da Feira - 40055 - PSB - Aguardando Julgamento

Binão - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Caldeira - 20567 - PODE - Aguardando Julgamento

Calderan Alfaiate - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Carlinhos Silva - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Cecéu - 55120 - PSD - Aguardando Julgamento

Chiquinho do Bazar - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Cidinha da Saúde - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cido Bigorna do Sindicato - 35045 - PMB - Aguardando Julgamento

Cido da Farmácia - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Cilso Capeta - 13622 - PT - Aguardando Julgamento

Cris Sartori - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Cristiane Sanches Ct - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Daily Camargo - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Dani do Futsal - 20043 - PODE - Aguardando Julgamento

Debora Reis - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Décio Rosanelli - 20220 - PODE - Aguardando Julgamento

Dedé Brinquedos - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Deia Motta - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Deva Barcarse - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Diego Torres - 20135 - PODE - Aguardando Julgamento

Dih Souza - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dirce do Terminal - 70237 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Diretora Marilsa Staub - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Doidão da Construção - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Dona Beth - 40007 - PSB - Aguardando Julgamento

Donizete - 45617 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Fernando Oliveira - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dr. André Quiroga - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Eder Gas - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Édio Oliveira - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Edu Aquiles - 27456 - DC - Aguardando Julgamento

Eduardo Pereira - 15455 - MDB - Aguardando Julgamento

Elda Barros - 55180 - PSD - Aguardando Julgamento

Eliane Eleutžério - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Elias Boca Rica - 30301 - NOVO - Aguardando Julgamento

Elida Bilha - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Enfermeira Silvana Testa - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Evandro Noel Homem Aranha - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Evandro Rabito - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fabio Paganini - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Fernando Gauchinho - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Fran do Bandeirantes - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Freitas Segurança - 23007 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Gaúcho da Saúde - 25566 - PRD - Aguardando Julgamento

Genival Construindo Sonhos - 22033 - PL - Aguardando Julgamento

Giovana Zanin Baroneza - 22677 - PL - Aguardando Julgamento

Gisele Fortunato - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Giva da Saude - 11369 - PP - Aguardando Julgamento

Guaíra - 15010 - MDB - Aguardando Julgamento

Haroldo Damião - 22300 - PL - Aguardando Julgamento

Hebinho - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Helen Dal Bem - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Heleno Franke - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Iara Massarani - 35789 - PMB - Aguardando Julgamento

Ilson Linguiça - 15773 - MDB - Aguardando Julgamento

Ione Barrozo - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Iris Tavares Doula - 35100 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Balestra Pintor - 25789 - PRD - Aguardando Julgamento

Isabelle Bastos - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Isaias Galera - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Ivan Rodrigues - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jaime Borracheiro - 20013 - PODE - Aguardando Julgamento

Jamaica - 27707 - DC - Aguardando Julgamento

Japa da Liga - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Jennifer Enfermeira - 23789 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

João da Claudia Bijoux - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

João do Comércio - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

João Graça - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

João Rato - 45614 - PSDB - Aguardando Julgamento

João Vitor Sales - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joás - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Josemar - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Josi da Chik - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Josilene Taconi - 30789 - NOVO - Aguardando Julgamento

Juliano da Casatel - 44800 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Juliano do Araucária - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Julio Cesar Alarcon - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

Junnior Alemão - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Jura - 40522 - PSB - Aguardando Julgamento

Karina Gasparoto - 44022 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Karina Guedes - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Lazaro Martins - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leandro Barbeiro - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Lela da Zona Sul - 22001 - PL - Aguardando Julgamento

Leonilda Bufalo - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Levi do Handebol - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Ligia Gasparini - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lilian Munhoz - 11242 - PP - Aguardando Julgamento

Lindinalva Enfermeira - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Loara Gouveia - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lobato - 35454 - PMB - Aguardando Julgamento

Lucas Correa - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lucas do Mercado - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Lucas Vaz - 25100 - PRD - Aguardando Julgamento

Luciano Conti - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Luisinho da Saude - 55147 - PSD - Aguardando Julgamento

Luiz Pet - 27780 - DC - Aguardando Julgamento

Madalena da Funerária - 12200 - PDT - Aguardando Julgamento

Maicom Borracheiro - 70455 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Maicon Patriota - 30153 - NOVO - Aguardando Julgamento

Maira Carrilho da Saúde - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Major Arduin - 11190 - PP - Aguardando Julgamento

Mara do Bandeirantes - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Marcelo Padaria Deus Abençoe - 10127 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcelo Spadão - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Marcia Rosana - 11236 - PP - Aguardando Julgamento

Marcia Silvestre - 27359 - DC - Aguardando Julgamento

Marcio Nicke - 40133 - PSB - Aguardando Julgamento

Marco Avila - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcos da Ass. Algo Novo - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Marcos Eduardo - 40771 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcos Kani - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Marcos Munhoz - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Maria do Palmares - 27999 - DC - Aguardando Julgamento

Marquinhos - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marta Pilatti - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Martilene Noel - 20250 - PODE - Aguardando Julgamento

Matheus Dalla Lastra - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Mauro Cabeleireiro - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Meiry Farias Proteção Animal - 12500 - PDT - Aguardando Julgamento

Miguel Messias - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

MIL do Pagode - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Mirão - 70132 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Missionário Márcio - 27007 - DC - Aguardando Julgamento

Monica Guerra - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Mouraci - 30444 - NOVO - Aguardando Julgamento

Nelson Joaquim - 10620 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nelson Moto Táxi - 25800 - PRD - Aguardando Julgamento

Nereu Eletricista - 45220 - PSDB - Aguardando Julgamento

Neuza do Jango - 15650 - MDB - Aguardando Julgamento

Nicinha Missionária - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Nilsinho do Flamingão - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Noel Daniel - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Noésio Gente Querida - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Oduwaldo Calixto - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Osmar Leite - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Osvaldo Pedreiro - 12125 - PDT - Aguardando Julgamento

Pantera - 40051 - PSB - Aguardando Julgamento

Paola Matveichuke - 35135 - PMB - Aguardando Julgamento

Paranavaí - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Pardini - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor Barbosa - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastor Carlos do Ecd - 25022 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastor do Mercado - 44380 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor Mendes - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Pastor Venâncio - 35523 - PMB - Aguardando Julgamento

Pati Pet Sitter - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulo Grassano - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo Marcondeli - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Paulo Othoniel - 70122 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pedro Henrique - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pedu - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pelé das Coletas - 15618 - MDB - Aguardando Julgamento

Pereira Gás - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Piolho do Flamingão - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Polaco do Bar - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Priscila da Moliplast - 44021 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Priscila do Léo Gás - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Prof Claudio - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Prof. Dagoberto - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Prof. Luciana Gutierris - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof. Nadir Xavier - 12369 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Marcelo - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Márcio Diniz - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Iza - 23012 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Professora Nathalia - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Varlete - 22234 - PL - Aguardando Julgamento

Quiroguinha - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Rafael Marido de Aluguel - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Rafaela Tizo - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Repórter Marcelo Oliveira - 23077 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Ribeiro - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ricardo Edmotta - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Robertinho do Moto Táxi - 30033 - NOVO - Aguardando Julgamento

Roberto Rozzi - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Rodrigo Chacon - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Rodrigo de Deus - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Roger Gonçalves - 22007 - PL - Aguardando Julgamento

Rogerio Andorinha - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rogerio Tu - 30456 - NOVO - Aguardando Julgamento

Romeu Moura - 45265 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rose de Paulo Cantora - 35036 - PMB - Aguardando Julgamento

Roseli dos Deficientes - 45128 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rosi da Zona Sul - 25117 - PRD - Aguardando Julgamento

Rubão - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Rubinho - 27369 - DC - Aguardando Julgamento

Sandra Kikikiuuu - 10224 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Santiago do Mercado - 12700 - PDT - Aguardando Julgamento

Silmara do Plano de Saude - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Silvano Santos - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Simone Sponton Mãe de Autista - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Sirley Montenegro - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Solange da Feira - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Sonia Magro - 27101 - DC - Aguardando Julgamento

Suelen Silva Cantora - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Suelen Targa - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Tatiana Veronez - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Teresinha da Vacina - 40383 - PSB - Aguardando Julgamento

Terezinha Medina - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tiago Prado - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Toninho da Ambulancia - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Toxinha - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Val do Pneu - 27471 - DC - Aguardando Julgamento

Valcindo Ciba - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Valdecir Tudino - 35115 - PMB - Aguardando Julgamento

Valdir Capelão Hospitalar - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Vanderlei Braun - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Vanessa Farias - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Vladimir Ilyich - 70633 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Wesley Fiori - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Zé Luiz do Sos - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Zé Maria - 35600 - PMB - Aguardando Julgamento

Zé Rodinho - 70201 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Zelão da Uamma - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Zélia Germiniani - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Zeu Romário da Pintura - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

