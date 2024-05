VivaBem lança newsletter Guia do Supermercado, com avaliação de alimentos

Do UOL

Quem nunca se sentiu perdido diante das letras miúdas ou das frases apelativas nos rótulos dos alimentos? Para acabar esse tipo de dúvida e ajudar você a entender melhor o que tem nos produtos industrializados que consome —e quais são saudáveis ou não— VivaBem estreia nesta segunda (3) a newsletter Guia do Supermercado.

Enviado por email às segundas-feiras, o boletim semanal será produzido pela química industrial de alimentos e comunicadora Sari Fontana. Nele, a especialista vai fazer avaliações de alimentos e dar dicas que ajudarão você a fazer escolhas mais inteligentes, para comer melhor.

"Nem todo alimento industrializado é ruim, nem tudo que tem ingredientes desconhecidos é nocivo. No entanto, é essencial treinar o olhar para fazer as melhores escolhas. Embora isso possa inicialmente parecer complexo, com o tempo se torna um hábito natural. E a ideia da newsletter é facilitar esse processo", afirma Sari Fontana.

Na estreia, Sari fará a avaliação de um produto que está muito na moda: um iogurte com alto teor de proteína —clique aqui para assinar o Guia do Supermercado e receber o conteúdo no seu email.

No mês de junho, a especialista ainda vai falar sobre tudo que tem no Todynho, um alimento que a criançada (e até adultos) ama. Mas, apesar de o rótulo destacar nutrientes como cálcio e vitaminas, ele não é tão saudável quanto pode parecer. Nos mês dos arraiais, Sari ainda fará um comparativo de doces comuns nas festas juninas, trazendo uma sugestão de produto mais saudável para você.

Além do Guia do Supermercado, assine também a newsletter VivaBem, que traz dicas para mudar hábitos e ter uma vida mais saudável. A partir de junho, ela passará a ser enviada às quartas-feiras.

