Biodegradável e fácil de limpar: essa areia para gatos vale a pena?

Para quem está em busca de mais praticidade e rapidez na hora de limpar a caixa do gatinho, a Areia Higiênica Biodegradável para Gatos, da marca Viva Verde, pode ser uma boa escolha. Isso porque sua fórmula composta apenas de milho e mandioca resulta em torrões secos e firmes, característica bastante elogiada por quem já comprou o produto.

A areia promete ainda render mais por ser formada por grãos finos e conta com a vantagem de ser sustentável. Com 9% de desconto, o saco de 4 quilos sai agora por R$ 60. A seguir, confira outros detalhes e opiniões de quem já comprou.

O que essa areia tem de bom?

Fórmula de milho e mandioca, que resulta em torrões secos, de formação rápida e firme, facilitando a limpeza da caixa;

Feita de grãos finos, promete render mais que outras areias;

Sem fragrâncias e aromas artificiais, promete eliminar o odor da urina instantaneamente de forma natural;

Não tem poeira, o que a torna ideal para os gatos com problemas respiratório;

Sua cor clara ajuda a identificar alterações na urina que podem ser sintomas de problemas no trato urinário;

É um produto sustentável;

Recomendada pelo Encantador de Gatos, que tem mais de 30 anos de experiência com felinos;

Também disponível nas versões Grãos Mistos e Grãos Grossos - o preço pode alterar.

O que diz quem comprou o produto?

A areia soma mais de 5.400 opiniões de compradores na Amazon. A maioria (87%) das avaliações registraram nota máxima, de cinco estrelas. Já a avaliação média ficou em 4,8. Veja alguns comentários de quem já comprou.

Disparado a melhor areia que já comprei para os meus gatos. As caixas de areia ficam fáceis de limpar, reduzindo o desperdício. E sem cheiro, principalmente de xixi. É bem mais cara que outras, mas vale a pena. Marcelo Valadares

Torrões de xixi perfeitos, durabilidade excelente, sem cheiro, facilidade na limpeza. O único "defeito" é o valor, mas pra mim valeu demais porque diminui muito o trabalho que tinha com a areia antiga. Carolina Malafaia

Principalmente por ter vários gatos, compensa muito mais pagar por uma areia que aguente o tranco do que comprar uma baratinha que não aguenta nem um gato direito. E não só a limpeza é muito mais fácil. Com torrões bem feitos e praticamente sem deixar cheiro (tem um leve cheirinho de farinha, mas é só), o número de vezes que tenho que lavar as caixas agora é muito menor. 8NoLimite

A areia é super absorvente, forma torrões muito firmes, não tem cheiro e ainda é suavíssima para as patinhas dos gatinhos. Yuki

Pontos de atenção

Entre os consumidores que não ficaram satisfeitos com a areia, há queixas sobre sua textura e sobre a formação de torrões grandes, que grudam nas patas dos gatos.

O cheiro de cocô fica pela casa porque a areia não o anula. O torrão do xixi é grande e gruda na caixa de areia. Além disso, não tem a praticidade de se poder jogar no vaso sanitário. É preciso jogar no lixo e, como não isola o cheiro, ele fica fedido. Fernanda

O produto realmente segura muito o cheiro, porém sempre gruda um pouco das pedrinhas nas patas dos gatos. Com isso eles as espalham por toda a casa! Elas são chatas de limpar porque o aspirador não as aspira facilmente, sendo necessário usar vassoura. Serafim da Mota Oliveira Junior

