Ucrânia assina acordo de segurança com Suécia em busca de apoio ocidental

Por Simon Johnson e Anastasiia Malenko

ESTOCOLMO/KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, assinou um acordo de segurança bilateral com a Suécia na sexta-feira, um dos três planejados com os países nórdicos, enquanto busca mais apoio militar do Ocidente na guerra contra a Rússia.

O anúncio ocorre no momento em que as nações ocidentais discutem se devem permitir que a Ucrânia use armas ocidentais para atacar alvos militares dentro da Rússia que estão apoiando uma ofensiva contra a cidade ucraniana de Kharkiv, no nordeste do país.

"É possível ver que a Rússia está tentando expandir a guerra... Somente juntos poderemos deter a loucura de Moscou", disse Zelenskiy ao assinar o acordo, o 13º desse tipo que Kiev assinou com uma nação ocidental.

A Suécia comprometeu-se a dar apoio militar adicional à Ucrânia, totalizando 75 bilhões de coroas (7 bilhões de dólares) entre 2024 e 2026, elevando sua ajuda total entre 2022 e 2026 para quase 10 bilhões de dólares.

A Suécia também transferirá duas aeronaves de vigilância ASC 890, consideradas cruciais para identificar mísseis de cruzeiro e drones que se aproximam e identificar alvos no ar e no mar, bem como seu estoque de veículos blindados de transporte de pessoal.

"Vocês estão literalmente lutando não apenas por sua própria liberdade, mas também por nossa liberdade e nossa segurança", disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson.

"É por isso que apoiar a Ucrânia é uma tarefa fundamental e existencial para a Suécia e para todos os outros países nórdicos."

(Reportagem de Anastasiia Malenko em Kiev, Simon Johnson e Anna Ringstrom em Estocolmo)