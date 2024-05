Trump diz que seu processo criminal em Nova York foi 'muito injusto'

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira (31) o veredicto que recebeu na véspera em Nova York, qualificando o processo criminal a que foi submetido como "muito injusto" e politizado.

"Foi muito injusto... vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas do nosso lado. Eles literalmente as crucificaram", disse Trump em um discurso na Trump Tower, em Manhattan, no qual se referiu aos seus adversários como "doentes" e "fascistas".

