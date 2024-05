S&P: PIB da França crescerá 0,8% em 2024, acima da média da zona do euro

A S&P Global Ratings estima que a economia da França se expandirá 0,8% em 2024, superando a estimativa de 0,5% da média da zona do euro. Em relatório, a agência aponta que condições monetárias mais restritivas e um crescimento relativamente fraco em alguns dos principais parceiros comerciais, nomeadamente a Alemanha, têm travado o crescimento do PIB na França no primeiro semestre deste ano, particularmente relacionado com o investimento em atividade. O PIB real da França expandiu 0,2% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.

A S&P espera que a economia francesa se recupere a partir do segundo semestre de 2024 e se expanda em uma média anual de 1,4% entre 2025-2027. Mais desinflação, um declínio gradual em taxas de poupança ainda mais elevadas do que antes da pandemia, e um mercado de trabalho resiliente apoiarão o consumo privado, que representa mais de metade do PIB francês. Os esperados cortes graduais nas taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE) devem apoiar o investimento. A economia francesa também se beneficiará de mais recuperação dos seus principais serviços orientados para a exportação, como o turismo e a aeronáutica, afirma a agência.

"Na nossa opinião, o desempenho do mercado de trabalho e da economia francesa, em geral, continuará beneficiando das reformas implementadas na última década", afirma. O desemprego na França atingiu 7,5% no primeiro trimestre de 2024, bem abaixo do

nível pré-pandemia de 9,4% em média em 2015-2019, diminuindo a diferença com outras economias europeias.