Qual será o próximo feriado de 2024? Veja calendário até dezembro

Estão programados mais seis feriados nacionais no segundo semestre de 2024, de acordo com o calendário divulgado pelo governo federal.

A próxima data de descanso para a maioria dos trabalhadores será em 7 de setembro (Independência do Brasil).

Além da Independência do Brasil, outros dois feriados também cairão em fins de semana: Nossa Senhora Aparecida e Finados (veja o calendário abaixo).

A possibilidade de emenda, portanto, só vai acontecer em novembro, na celebração da Proclamação da República, que será na sexta-feira (15).

Novo feriado no segundo semestre

Em dezembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que tornou feriado nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data é comemorada em 20 de novembro.

A data remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores do Brasil durante o período colonial, de resistência contra a escravização negra no país.

Calendário nacional dos próximos feriados

7 de setembro (Independência do Brasil) - sábado;

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) - sábado;

2 de novembro (Finados) - sábado;

15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira;

25 de dezembro (Natal) - quarta-feira.