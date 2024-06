Menino morre após ser baleado na cabeça no ES; irmão de 15 é apreendido

Do UOL, em São Paulo

Um menino de 11 anos morreu após ser baleado na cabeça em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, na quinta-feira (30). O irmão da vítima, um adolescente de 15 anos, foi apreendido pela polícia. A família diz que o disparo foi acidental.

O que aconteceu

Menino estava brincando na frente de casa, perto da mãe, que varria a calçada. O relato foi dado por familiares da vítima à TV Gazeta (afiliada da TV Globo).

Já o adolescente teria saído de casa com a arma, derrubado o objeto no chão e provocado o disparo, diz a família. Ainda de acordo com o relato, o adolescente tentava esconder a arma da mãe.

Atingido na cabeça, menino foi levado ao hospital, mas morreu. O corpo foi encaminhado para o SML (Serviço Médico Legal) do município na manhã desta sexta-feira (31).

Enquanto família fala em disparo acidental, a Polícia Civil não divulgou posição oficial a respeito. A mãe da vítima confirmou para a polícia que o tiro foi provocado pelo adolescente.

Adolescente foi apreendido na casa de um suposto traficante da região, diz a PM. O suspeito estava na porta da residência, tentou fugir pela janela dos fundos, mas acabou caindo e foi detido.

Ele disse que arremessou a arma "no mato" depois do disparo. Levou os policias militares até um local com vegetação alta, mas a arma não foi achada.

Adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada cometida contra menor de 14 anos. Após procedimentos legais, foi encaminhado ao Ciase (Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo).