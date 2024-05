Maierovitch: Não dá para Moraes não se declarar suspeito; é arbitrariedade

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deveria se declarar suspeito para cuidar do caso das ameaças sofridas por seus próprios familiares e, por isso, comete uma "arbitrariedade pura", disse o jurista e colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta sexta (31).

Ainda estamos em clima golpista? A resposta, evidentemente, é sim, e as eleições municipais acirram isso.

Mas vivemos em um Estado Democrático de Direito. Não para Alexandre de Moraes não se declarar suspeito. Não dá. É a família dele ameaçada. Isso é arbitrariedade pura. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch criticou a postura de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, ministros do STF que, na visão do colunista, nunca se declararam impedidos de analisar qualquer caso. Para o jurista, isto contribui para reforçar uma imagem negativa do Supremo junto à opinião pública.

Temos três ministros no Supremo que não se declaram suspeitos nunca. Isso faz com que o Estado de Direito se torne desacreditado junto à população.

Parecia que Moraes iria se acalmar e ele deu sinais disso, contendo essa fúria que ele ainda detém de Ministério Público. Mas parece que ninguém pode pisar no calo dele que dá nisso.

Se o Supremo quiser voltar a ter credibilidade e respeito, não pode fazer o que Moraes acaba de fazer. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Tales: É preciso que os ministros do Supremo deixem de se sentir supremos

Tales Faria também criticou a atitude de Moraes por não se dizer suspeito para analisar o caso envolvendo seus próprios familiares. O colunista acrescentou Kassio Nunes Marques à lista de ministros do STF que deveriam se dizer impedidos de cuidar de certos episódios por conta de sua proximidade com Jair Bolsonaro.

Esses ministros precisam começar a pensar em se declarar sob suspeição para julgar determinados casos. Essa é uma questão fundamental. É preciso que os ministros do Supremo deixem de se sentir supremos e comecem a se declarar ora sob suspeição, ora abrindo transparência total das suas decisões nos processos nos quais estão envolvidos. Se não, fica essa zona cinzenta que não é boa para a Justiça brasileira, para a sociedade e para o país. Tales Faria, colunista do UOL

Abrucio: Se ameaças forem críveis, opinião pública ficará a favor de Moraes

Na visão do cientista político Fernando Abrucio, o caso das suspeitas de ameaças à família de Moraes pode ganhar impacto e fazer o ministro do STF ganhar apoio opinião pública, em desfecho contrastante com o do episódio do aeroporto de Roma.

Ainda é cedo para fazer uma avaliação. Quando tivermos acesso às mensagens e se elas foram de fato ameaçadoras e críveis, talvez ele ganhe apoio. Vários estudos de opinião pelo mundo mostram que a sociedade não aceita muito ameaças críveis contra autoridades públicas. É muito distinto de outros casos, inclusive daquele do aeroporto de Roma, e este pode ter um impacto diferente. Fernando Abrucio, cientista político

