Justiça decreta prisão preventiva de pai que envenenou filho em Alagoas

Após Matheus Soares Omena confessar que envenenou o filho, Anthony Levi, na última segunda-feira (27), o TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) decretou sua prisão preventiva ontem (30). O homem confessou o crime e disse que o fez para se vingar da ex-mulher.

O que aconteceu

Anthony Levi foi morto por envenenamento pelo pai em Maceió na véspera de seu aniversário de 5 anos, na última segunda-feira (27). Após o garoto passar mal na escola, o pai confessou o crime e contou na delegacia que colocou veneno na refeição da criança para se vingar da ex-esposa. O garoto foi enterrado na terça (28), dia do seu aniversário.

Imagens do circuito de segurança da escola, no bairro São Jorge, em Maceió, foram utilizadas pela polícia para entender o caso. Inicialmente, Matheus tentou culpar a escola, mas, após as imagens mostrarem o momento em que ele descartou o frasco com rodenticida, popularmente conhecido como chumbinho, numa lixeira da instituição de ensino, Matheus confessou o crime.

Ele já tinha passagem pela polícia por violência doméstica e estava separado da mãe da criança havia seis meses.

Anthony Levi foi levado para uma UPA às pressas, mas não resistiu e morreu ainda na manhã de segunda.