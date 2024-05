Fortes chuvas deixam 3 jovens desaparecidos no norte da Itália

PREMARIACCO, 31 MAI (ANSA) - As autoridades italianas anunciaram que três jovens, um homem e duas mulheres, estão desaparecidos desde o início da tarde desta sexta-feira (31) devido à inundação do rio Natisone, em Friuli-Venezia Giulia, em meio às condições climáticas extremas registradas no norte da Itália.

Segundo fontes locais, o trio havia emitido um alerta sobre o mau tempo por telefone, pois estavam em uma pequena ilha e a água subia rapidamente por causa das chuvas torrenciais que afetaram a região nas últimas horas.

As equipes de resgate chegaram no local, mas não conseguiram identificar as pessoas. Uma operação de busca foi iniciada e um helicóptero dos bombeiros decolou de Veneza para auxiliar na procura pelas pessoas.

De acordo com informações preliminares, a polícia trabalha com a hipótese de que os três jovens tenham entre 17 e 25 anos, depois de recolher depoimentos e visualizar vídeos disponibilizados por pedestres que estavam no local no momento do acidente.

O prefeito de Premariacco, Michele De Sabata, acompanha a dramática história e pediu orações pelos jovens. (ANSA).

