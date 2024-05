Forças Armadas de Israel dizem que combate em parte do norte de Gaza terminou

JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses encerraram as operações de combate na área de Jabalia, no norte de Gaza, depois de destruírem mais de 10 quilômetros de túneis durante dias de intensos combates que incluíram mais de 200 ataques aéreos, informaram os militares nesta sexta-feira.

No extremo sul de Gaza, as forças israelenses que pressionavam uma ofensiva em Rafah encontraram lançadores de foguetes e outras armas, além de túneis construídos pelo Hamas no centro da cidade, informou o Exército. As tropas israelenses lideradas por tanques têm como objetivo acabar com as formações de combate do Hamas na cidade, na fronteira com o Egito.

Em uma atualização sobre mais de duas semanas de intensos combates em Jabalia, as Forças Armadas de Israel disseram que as tropas haviam concluído a operação e se retirado para se preparar para outras operações em Gaza.

Durante a operação, as tropas recuperaram os corpos de sete dos 250 reféns que os militantes liderados pelo Hamas sequestraram quando invadiram a fronteira com Israel em 7 de outubro do ano passado e mataram cerca de 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, mais de 36.000 palestinos foram mortos na guerra aérea e terrestre de Israel em Gaza, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas, e grande parte do enclave densamente povoado está em ruínas.

Em Jabalia, um distrito urbano densamente povoado por refugiados da guerra de 1948 da fundação de Israel e seus descendentes, o Hamas transformou a "área civil em um complexo de combate fortificado", segundo o comunicado militar.

De acordo com o comunicado, as tropas israelenses mataram centenas de militantes em combate corpo a corpo, apreenderam grandes estoques de armamentos e destruíram lançadores de foguetes prontos para uso.

No subsolo, as forças israelenses desativaram uma rede de túneis cheios de armas que se estendia por mais de 10 km e mataram o comandante do batalhão distrital do Hamas, acrescentou o comunicado.

Israel culpa o que chama de incorporação deliberada de combatentes do Hamas em áreas residenciais pelo alto número de vítimas civis na guerra. O Hamas nega o uso de civis como cobertura para os combatentes.

Jabalia vem sendo atingida por intensos combates há semanas, o que ressalta a dificuldade de Israel em destruir as unidades do Hamas.

Houve semanas de combates pesados em Jabalia nos estágios iniciais da campanha israelense e, em janeiro, os militares disseram que haviam matado todos os comandantes do Hamas e eliminado as formações de combate do grupo governante de Gaza na área.

A promessa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de erradicar o Hamas como força política e de combate tem esbarrado nas raízes profundas do grupo islâmico no tecido social de Gaza.

