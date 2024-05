EUA e a China retomarão negociações militares 'nos próximos meses'

Os Estados Unidos e a China vão retomar as negociações militares "nos próximos meses", disse nesta sexta-feira (31) o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, depois de se reunir com o ministro da Defesa chinês, Dong Jun, em um fórum de segurança em Singapura.

Os responsáveis da Defesa dos Estados Unidos e da China mantiveram negociações "positivas, práticas e construtivas", declarou Wu Qian, porta-voz do ministro chinês, após a reunião de uma hora entre Dong Jun e Austin, a primeira em 18 meses.

Há alguns meses, Washington e Pequim tentam resolver as suas diferenças e melhorar a comunicação.

Austin garantiu que os Estados Unidos e a China retomarão as conversas telefônicas militares "nos próximos meses", reiterando o anúncio feito pelo presidente dos EUA, Joe Biden, e pelo presidente da China, Xi Jinping, em novembro de 2023, segundo um comunicado do Pentágono.

O encontro ocorreu durante o fórum Shangri-La Dialogue, em Singapura, que reúne autoridades militares e de defesa de todo o mundo e que nos últimos anos se tornou um termômetro das relações entre Washington e Pequim.

A edição deste ano surge uma semana depois das manobras militares da China em torno de Taiwan, em resposta à tomada de posse do novo presidente da ilha, Lai Ching-te, considerado por Pequim um "separatista perigoso".

Taiwan, que Pequim reivindica como parte do seu território, está no centro das disputas entre os Estados Unidos e a China na região do Pacífico.

