Campanha presidencial de Maduro tem seu 'American Idol'

Uma dupla canta e dança em meio a luzes coloridas e labaredas de fogo em um reality show no estilo "American Idol" na televisão estatal da Venezuela. O prêmio? Participar da campanha de Nicolás Maduro para a reeleição.

"Estamos do lado certo da história / e juntos, com a verdade, estamos a caminho da vitória", canta Osiys Aranzazu ao ritmo do merengue. "Nicolás Maduro, nosso presidente/ Um homem solidário que abre precedentes / Leal e corajoso, social e coerente, dando resposta imediata a todo o povo", contrapõe José Rebolledo com versos de rap.

Eles competem com a música 'Rumbo a la Victoria' no programa Factor M (o 'M' se refere a Maduro), lançado em 28 de abril no canal de televisão estatal TVES, um dos canais da máquina de mídia pública a serviço da campanha do presidente no período que antecede as eleições presidenciais de 28 de julho.

O programa apresenta músicas todos os domingos em apoio a Maduro, que está buscando um novo mandato que lhe daria 18 anos no poder. Seis das 35 músicas concorrentes serão escolhidas em uma final em 15 de junho para serem jingles de sua campanha.

"Cada vez mais artistas querem mostrar seu apoio ao nosso presidente", diz o apresentador do Factor M, Winston Vallenilla.

A apresentação de Osiys e José - ativistas do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no poder - é avaliada por um júri formado por artistas ligados a Maduro e autoridades.

"Vejo vocês chegando no dia 28 de julho com o presidente Nicolás Maduro", diz Antonio 'El Potro' Álvarez, ex-jogador de beisebol, cantor de reggaeton e ex-ministro dos esportes, um dos membros do júri, que faz rodízio de convidados especiais, como a cantora dominicana Bonny Cepeda.

Não há críticas: não há Simon Cowell no júri, o típico "vilão" de reality shows que faz um comentário irônico sobre um desempenho ruim. É só elogios para os participantes... e para Maduro.

Esse é o tom do programa, com músicas com títulos como "Maduro é o futuro" e ritmos que variam de gêneros de dança caribenha, como salsa ou merengue, até música folclórica venezuelana.

A campanha começa formalmente em 4 de julho, mas Maduro está sempre em modo eleitoral.

A estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmite ao vivo todos os comícios que ele realiza e os anuncia com fanfarra em seus noticiários, com um "Go Nico! - usada em campanhas antigas - como música de fundo.

Os intervalos comerciais também apresentam episódios de Superbigote, um desenho animado de propaganda que mostra Maduro como um super-herói com capa, semelhante ao Super-Homem, lutando contra monstros enviados pelos Estados Unidos.

erc/jt/mar/dd/aa

© Agence France-Presse