Finalizei meus cachos com o creme Encaracolando a Juba e me surpreendi

Achar um creme de pentear para cabelos cacheados, principalmente para quem tem diferentes tipos de curvaturas, costuma ser um desafio. O creme de pentear Encaracolando a Juba, da Widi Care, despertou minha curiosidade após vídeos nas redes sociais que mostravam os resultados positivos do produto.

Testei o modelador de cachos durante cinco meses, que foi desenvolvido para cabelos cacheados (3a, 3b e 3c), e promete brilho, definição e hidratação nos fios com ação condicionante.

O Encaracolando a Juba da Widi Care acumula mais de 8 mil avaliações de consumidores, sendo 84% delas, cinco estrelas apenas na Amazon, além de ser o terceiro produto mais vendido na categoria Cremes e loções para cabeleireiros.

A repórter Amanda Marques antes e depois de usar o creme Imagem: Amanda Marques/UOL

O que o creme Encaracolando a Juba tem de bom?

Brilho e maciez nos cachos. O creme me surpreendeu no que diz respeito à maciez e ao brilho dos fios. A fórmula do produto contém manteiga de murumuru orgânica, óleo de linhaça dourada (rica em ômega 3 e 6) e extrato de avelã, que forneceram uma ação hidratante e restauradora no meu cabelo.

Cabelo leve. Foi bem prazeroso passar as mãos e sentir a suavidade dos fios após a finalização e secagem. Um dos pontos positivos dele foi não deixar o cabelo com uma textura pesada, me dando mais liberdade para ativar o volume do cabelo.

Boa consistência. Apesar do aspecto leve que dá aos fios, o modelador de cachos tem uma consistência firme, o que facilitou no momento da aplicação.

Cheiro agradável. Antes mesmo da aplicação nos cabelos, é perceptível o perfume doce do creme. Para quem busca um produto com uma fragrância boa para as madeixas, este creme é uma excelente escolha. Já quem não gosta de produtos com perfume para os cabelos, esse produto pode incomodar um pouco.

Resultados duradouros. Com a quantidade de creme bem distribuída e uma boa finalização, o brilho e a definição no cabelo duraram por mais dias, aumentando a durabilidade do produto.

Pontos de atenção

Embalagem. Um ponto a se destacar foi minha dificuldade para destravar a válvula do creme para pentear da Widi Care, mas, tive sucesso ao manter a base fixa e girar o bico da embalagem no sentido anti-horário, o que fez o pump levantar.

Aspecto oleoso. Um ponto que pode incomodar os consumidores é a textura bem oleosa do creme, bem perceptível nas mãos após a aplicação do produto.

Para quem é esse produto?

O modelador de cachos é indicado para curvaturas cacheadas, que incluem o tipo 3a, 3b e 3c. Mas, esse produto pode não ser o ideal para quem passa pelo período de transição capilar para cabelo cacheado, uma vez que o creme deixa o cabelo com aspecto mais leve, porém, sua ação hidratante pode beneficiar os fios mesmo assim.

Esse produto também é recomendado para quem busca definição, leveza, maciez, brilho, além de uma ação restauradora nos fios. Considero esse creme para pentear bem satisfatórios para quem tem as madeixas cacheadas.

