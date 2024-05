BYD lança carros híbridos com médias de até 34 km/l e 2.100 km de autonomia

A BYD apresentou dois novos veículos que se destacam por sua autonomia.

Com a quinta e mais nova geração da plataforma DM, os híbridos plug-in BYD Qin L DM-i e BYD Seal 06 DM-i têm foco na eficiência térmica.

Essa plataforma, que será adotada em outros modelos da marca chinesa, combina motor a combustão com um ou mais propulsores elétricos, cujas baterias podem ser recarregadas na rede elétrica.

Com isso, os veículos são capazes de rodar uma boa distância no modo totalmente elétrico, sem gastar uma gota de combustível - o que explica o baixo consumo médio e a elevada autonomia com um tanque cheio e as baterias totalmente carregadas.

Como são os carros

Híbrido BYD Seal com nova tecnologia de baterias Blade da marca chinesa Imagem: Divulgação

A marca BYD apresentou os automóveis Qin L DM-i e Seal 06 DM-i. Ambos trazem consumo de combustível de apenas 34 km/l e autonomia que pode chegar a 2.100 km.

Com esses números, os carros chegam a uma eficiência térmica global elevada, de 46,06%. Com isso, os dois prometem um terço do consumo de combustível na comparação com carros tradicionais e o triplo da autonomia.

Otimizado, o sistema híbrido elétrico EHS aumenta a densidade de potência em 70,28% e amplia a eficiência operacional em 92%. Já a nova bateria Blade teve aumento de 15,9% na densidade de energia.

O sistema de gerenciamento térmico regula o calor na bateria, no compartimento do motor e na cabine. Desta maneira, conserva mais energia em condições térmicas extremas. O resfriamento direto da bateria economiza até 10% no calor, enquanto em condições de frio poupa até 8% do consumo de energia - de acordo com a BYD.

Os preços para BYD Qin L DM-i e do BYD Seal 06 DM-i variam de 99.800 a 139.800 yuans (cerca de R$ 139 mil a R$ 195 mil na cotação atual, sem incluir custos de importação).

