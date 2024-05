Ao menos 24 pessoas morrem no leste da Índia em meio a aumento da temperatura

Por Jatindra Dash

BHUBANESWAR, Índia (Reuters) - Pelo menos 24 pessoas morreram de suspeita de insolação nos Estados de Bihar e Odisha, no leste da Índia, na quinta-feira, e a onda de calor na região deve continuar até sábado, segundo as autoridades.

A Índia vem passando por um verão extremamente quente e uma parte da capital, Délhi, registrou a temperatura mais alta do país, 52,9 graus Celsius, nesta semana, embora isso possa ser revisto com o departamento meteorológico verificando os sensores da estação meteorológica que registrou a leitura.

Embora as temperaturas no noroeste e no centro da Índia devam cair nos próximos dias, a onda de calor predominante no leste da Índia deve continuar por dois dias, disse o Departamento Meteorológico da Índia (IMD), que declara uma onda de calor quando a temperatura é de 4,5°C a 6,4°C mais alta do que o normal.

Quatorze pessoas morreram em Bihar na quinta-feira, segundo as autoridades, incluindo 10 pessoas envolvidas na organização das eleições nacionais de sete fases que estão em andamento.

Partes de Bihar votam na rodada final das eleições no sábado.

As mortes de 10 pessoas também foram registradas no hospital do governo na região de Rourkela, em Odisha, no mesmo dia, disseram as autoridades à Reuters, o que levou o governo de Odisha a desaconselhar atividades ao ar livre entre 11h e 15h, quando as temperaturas atingem o pico.

Três pessoas morreram de suspeita de insolação no Estado de Jharkhand, vizinho a Bihar, informou a mídia local.

Em Délhi, onde as altas temperaturas têm feito com que pássaros e macacos selvagens desmaiem ou adoeçam, o zoológico da cidade está contando com piscinas e aspersores para aliviar seus 1.200 ocupantes.

"Mudamos para uma dieta de gerenciamento de verão, que inclui uma dieta mais líquida, bem como todas as frutas e legumes da estação que contêm mais água", disse Sanjeet Kumar, diretor do zoológico, à agência de notícias ANI.

Délhi, onde a temperatura era de 45,4º C na tarde de sexta-feira, registrou sua primeira morte relacionada ao calor nesta semana e está enfrentando uma escassez aguda de água.

Bilhões de pessoas em toda a Ásia estão sofrendo com o aumento das temperaturas - uma tendência que, segundo os cientistas, foi agravada pela mudança climática causada pelo homem.

(Reportagem adicional de Tora Agarwala em Guwahati)