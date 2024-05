Alckmin afirma que há 'ótimos nomes' para nova presidência na Câmara

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, citou quatro nomes de parlamentares para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. Em entrevista à BandNews, transmitida nesta sexta-feira, ele classificou como "ótimos nomes" os deputados Elmar Nascimento (União-BA), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Antonio Brito (PSD-BA) e lembrou de especulações sobre Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

"São ótimos nomes, eu lembro de cabeça o Elmar, o Marcos Pereiro, o Brito, que é muito ligado a certas casas. Tem vários nomes importantes. Eu ouvi falar também do nome do Aguinaldo Ribeiro, que foi relator da reforma tributária", disse. "Isso aí (discussão) é no começo do ano que vem, mas conversar é sempre bom", complementa.

A eleição será em fevereiro de 2025. Como Lira já está em seu 2º mandato, não poderá concorrer novamente. Questionado sobre o partido União Brasil, Alckmin avaliou que a sigla também faz parte da base do governo no Legislativo.

Em fevereiro deste ano, durante evento na FGV do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara sinalizou apoio de Lula no nome para a sua sucessão.