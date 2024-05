Katherine Rivas

Colunista do UOL

Prepare o arraial que a festa deste mês será junina e de proventos. Levantamento da coluna revela 40 empresas que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus investidores entre os dias 1° e 30.

Integram o correio elegante companhias como Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), Sanepar (SAPR11), Taesa (TAEE11), Copel (CPLE6), Cemig (CMIG4), Sabesp (SBSP3) e Petroreconcavo (RECV3). Os valores das distribuições chegam a até R$ 39,26 por ação.

Na primeira quinzena, destaque para Equatorial Energia (EQTL3) que paga dividendos de R$ 0,45 aos seus investidores no dia 10 de junho. Fazem jus aos proventos, acionistas com participação na empresa no dia 30 de abril de 2024.

Ainda entre os maiores valores da primeira quinzena está a Cosan (CSAN3), que também remunera os acionistas com dividendos de R$ 0,45 por ação. Investidores que tinham os papéis da empresa no dia 05 de junho recebem o pagamento no dia 14.

Na segunda quinzena, o maior valor é da Bicicletas Monark (BMKS3), que paga dividendos de R$ 39,26 aos seus investidores no dia 27 de junho. Tem direito aos proventos, acionistas que tinham participação na empresa até o dia 30 de abril.

Vale lembrar que, embora pague proventos elevados, a Bicicletas Monark (BMKS3) é uma companhia de baixa liquidez e com poucos investidores pessoa física na sua base acionária (apenas 603) - o que não a faz essencialmente uma boa escolha para o longo prazo.

Destaque também para a empresa de saneamento Sabesp (SBSP3), que remunera os investidores com juros sobre capital próprio de R$ 1,44 por papel. Fazem jus aos proventos investidores que tinham as ações até o fechamento de 25 de abril. O pagamento ocorre no dia 24 de junho.

E nem só de Petrobras vive o setor de petróleo e gás. Surpreendendo investidores, outra que paga proventos elevados é a Petroreconcavo (RECV3). A companhia remunera os acionistas com JCP de R$ 1,40 no dia 18 de junho. Recebem os proventos, aqueles que tinham as ações até o dia 05 de junho.

Ainda entre as que vão pagar dividendos, estão nomes conhecidos como Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3). A petroleira paga dividendos extraordinários de até R$ 0,88 por ação ordinária e preferencial e dividendos regulares de até R$ 0,57 por papel no dia 20.

Enquanto o Banco do Brasil remunera os investidores com dois proventos, antecipados e complementares, em 28 e 21 de junho, respectivamente. Os valores chegam a R$ 0,29 por ação.

Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. Já sobre os juros sobre capital próprio incide uma alíquota de 15% retida na fonte.

