Renault desenvolverá Twingo com preço abaixo de 20 mil euros com parceiro chinês

PARIS (Reuters) - A Renaultanunciou nesta quinta-feira uma parceria com uma empresa de engenharia chinesa para desenvolver uma futura versão do compacto Twingo com preço abaixo de 20 mil euros, de olho em ter uma oferta de veículos elétricos mais baratos para competir com rivais chineses.

"O desenvolvimento do Twingo está avançando rapidamente, planejamos fazer o desenvolvimento em dois anos", disse um porta-voz da divisão de veículos elétricos Ampere, da Renault.

"O desenvolvimento do carro será feito com um parceiro de engenharia chinês para melhorar nosso tempo de desenvolvimento e custos. O projeto é conduzido pela Ampere. O estilo e o projeto de engenharia avançada são feitos na França, e a produção será na Europa, conforme planejado", acrescentou o porta-voz.

No início deste mês, a Renault e a Volkswagen encerraram negociações para o desenvolvimento conjunto de uma versão elétrica acessível do Twingo.

A Renault disse que sua decisão de escolher um parceiro chinês para a versão de menos de 20 mil euros do Twingo foi tomada independentemente do fim dos planos com a Volkswagen.

(Por Gilles Guillaume)

