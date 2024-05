Quatorze ativistas pró-democracia de Hong Kong são considerados culpados em julgamento sobre subversão

Por Jessie Pang e James Pomfret

HONG KONG (Reuters) - Quatorze ativistas pró-democracia de Hong Kong foram considerados culpados e dois foram absolvidos, nesta quinta-feira, em um julgamento histórico de subversão que, segundo críticos, pode desferir outro golpe no Estado de direito da cidade e em sua reputação como centro financeiro global.

As decisões no maior julgamento de Hong Kong contra a oposição democrática ocorrem mais de três anos depois de a polícia ter detido 47 democratas em operações durante a madrugada em residências por toda a cidade. Eles foram acusados de conspiração para cometer subversão contra uma lei de segurança nacional imposta pela China.

A sentença será anunciada posteriormente, com penas de prisão que variam de três anos à prisão perpétua. Trinta e um réus se declararam culpados e quatro deles tornaram-se testemunhas de acusação.

Os Estados Unidos e outros países criticaram o julgamento como tendo motivação política, apelando à libertação imediata dos acusados. Diplomatas de vários países, incluindo o Reino Unido e a União Europeia, participaram da audiência.

Os réus são acusados de uma “conspiração cruel” para paralisar o governo na ex-colônia britânica e forçar o líder da cidade a renunciar por meio de votação pré-seletiva nas eleições municipais de julho de 2020. Os democratas afirmam que foi uma tentativa não oficial de selecionar os candidatos mais fortes, a fim de obter uma maioria histórica na legislatura de Hong Kong.

Resumindo o seu veredicto, os juízes Andrew Chan, Alex Lee e Johnny Chan escreveram que se os réus tivessem tido sucesso, teriam gerado "uma crise constitucional para Hong Kong” e levado a “graves interferências ou perturbações no desempenho de deveres e funções, de acordo com a lei do governo de Hong Kong."

(Reportagem adicional de Kirsty Needham em Sydney)