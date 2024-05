'Ótimo para juntar os amigos': UNO de empilhar faz sucesso; veja como jogar

Uma boa pedida para se divertir nos fins de semana é reunir os amigos ou a família em casa para jogar. Com o UNO Stacko, da Mattel, que mistura a versão clássica do jogo com uma brincadeira de empilhar blocos, esses encontros podem ficar ainda mais animados.

Sucesso de vendas na Amazon, onde pode ser comprado por R$ 105, o jogo é recomendado para crianças acima de 3 anos e promete horas de diversão, de acordo com muitas pessoas que o compraram. Confira a seguir mais características do produto e a opinião de consumidores.

O que esse jogo tem de bom?

Nova versão do jogo clássico UNO;

Combina a habilidade de empilhar com algumas regras do UNO tradicional;

Você deve retirar os blocos por cor, número ou comando;

Peças fabricadas em plástico

Opção de diversão para grupos de amigos e famílias.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 4 mil avaliações na Amazon, e uma nota média de 4,8 (sendo cinco a máxima). Confira algumas:

Super divertido! Valeu demais, nos divertimos muito com esse jogo. Ideia genial misturar Uno com Jenga. Sensacional! Bárbara Saab

O jogo é bem divertido. No início, achamos que iam ser partidas curtas, que acabariam rápido. Mas você passa vários minutos divertidos esperando que alguém derrube a torre logo depois de você. Todos gostaram, foge do comum e aplica o desafio do Uno. Vale a pena! Gabriel

Ótimo para juntar os amigos e jogar! Mais fácil que o Jenga normal em relação a tirar as peças, porém é mais difícil de jogar por conta das combinações de Uno. Bianca

O jogo é super interessante, não tem erro! R.R.

Principais reclamações

Alguns consumidores reclamam que as peças são muito leves e lisas, o que dificulta o jogo.

O produto tem uma ótima ideia, porém as peças são muito leves e lisas. Com isso, as superfícies derrapam e não têm peso suficiente para manter a estabilidade da torre. Se você puxa uma peça da quarta fileira, já mexe tudo. Não compensa. Daniel

O jogo tem peças vazadas, o que prejudica a experiência. As peças de plástico possuem rebarbas que atrapalham na hora da remoção. A ideia foi boa, mas a execução foi péssima. Camila Ribeiro

