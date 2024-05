Marcha para Jesus em SP tem propaganda de caravanas turísticas para Israel

Do UOL, em São Paulo

A Marcha para Jesus em São Paulo promoveu hoje uma propaganda de caravanas turísticas para Israel.

O que aconteceu

A propaganda de uma agência de turismo foi transmitida no telão do palco entre os shows gospels. "Quem tem o sonho de ir para Israel aí levanta a mão", gritou um dos apresentadores, recebido com gritos pela multidão de fiéis no Campo de Marte, zona norte da capital.

Foi transmitido um vídeo rápido, promovendo o turismo no país, atualmente em guerra com o Hamas. "Os roteiros são personalizados e planejados em cada detalhe para oferecer uma experiência inesquecível do início ao fim", dizia o vídeo, que oferece pacotes para igrejas.

"Pastores e líderes, programe agora a viagem da sua igreja", continuava o texto. A empresa é uma das parceiras e patrocinadoras do evento.

A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas já vai para o oitavo mês. Já são 36.050 mortos e 81.026 feridos, segundo o Ministério da Saúde da Palestina, administrado pelo grupo. No último domingo, um ataque israelense matou 66 pessoas em Rafah.

Israel presente

Os símbolos de Israel estão muito presentes no evento. A bandeira e a estrela de Davi, entre outras representações do Estado judeu, têm sido frequentemente usados por igrejas evangélicas no Brasil.

Os fiéis também levaram uma bandeira gigante de Israel. Exemplares menores eram vendidos por ambulantes junto a faixas como o nome "Jesus" e bandeiras do Brasil. Durante as apresentações musicais era possível ver outra grande bandeira azul e branca tremulando na frente do palco.

Esta é a 32ª edição da marcha, um dos maiores eventos cristãos do país. Prevista para começar às 10h, a caminhada começou por volta das 10h15 da Estação da Luz. Participaram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o governador goiano Ronaldo Caiado (União) e o ministro Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União).