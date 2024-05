Endrick está pronto para último jogo antes de ir para o Real Madrid

Por Fernando Kallas

(Reuters) - Endrick, o principal adolescente prodígio do futebol brasileiro, está se preparando para o que devem ser alguns jogos emocionantes nos próximos dias.

Primeiro, o atacante de 17 anos entrará em campo para disputar sua última partida pelo Palmeiras, seu clube de longa data.

O confronto em casa da Copa Libertadores contra o San Lorenzo, em São Paulo, na quinta-feira, está com ingressos esgotados, enquanto a torcida se despede do jogador que se juntará ao Real Madrid em seu aniversário de 18 anos, em julho.

O Real ainda tem um jogo pela frente nesta temporada – a final da Liga dos Campeões, no sábado, contra o Borussia Dortmund, em Wembley, que Endrick assistirá “como apenas um torcedor”, antes de se juntar ao clube espanhol após a Copa América deste ano.

"Só consegui pensar no meu último jogo com o Palmeiras. Temos que ganhar de qualquer jeito. Não quero outro resultado no meu último jogo", disse Endrick à Reuters nesta quinta-feira, poucas horas antes de enfrentar o San Lorenzo.

Endrick não parece um adolescente, dada a sua abordagem estudiosa ao assistir aos jogos do Real Madrid. Ele disse que não era uma atividade de lazer enquanto se prepara para a próxima temporada.

"Eu assito a muitos jogos, mas nem sempre ao vivo, porque não dá. Eu acabo estudando mais o time do que torcendo, porque quando vejo, muitas vezes, já sei do resultado", afirmou.

"Para a gente que treina todo dia e joga, o jogo é diferente. A gente olha para outras coisas. Se preocupa mais com umas, menos com outras. Eu gosto de assistir sem confusão, e se o jogo é difícil, de preferêcia, sozinho", disse Endrick.

RITUAL

Com o fim de semana de folga antes de ir para a Flórida para se juntar à seleção brasileira para a Copa América, Endrick disse que seguirá novamente seu ritual solitário, provavelmente assistindo à final da Liga dos Campeões de casa, talvez com a família e a namorada por perto.

Focado no Palmeiras e com a Copa América chegando, Endrick disse que não teve tempo nem de desejar boa sorte aos seus futuros companheiros do Real.

“Está todo mundo concentrado. Eles no jogo lá, eu no meu aqui. Mas acho que vamos nos falar depois da final e comemorar", disse o jogador.

Já se passaram quase 18 meses desde que o Real pagou mais de 60 milhões de euros para contratar Endrick aos 16 anos.

Desde então, ele deixou de ser uma perspectiva e se tornou uma sensação, levando o Palmeiras ao 12º título do Campeonato Brasileiro, ampliando o recorde, e se tornando o jogador mais jovem a ser convocado pelo Brasil desde Pelé em 1957.

Endrick também se tornou em março o jogador mais jovem a marcar em um jogo internacional em Wembley, com seu gol dando ao Brasil uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, que encerrou a série de 21 jogos invictos da seleção da casa no estádio nacional.

A assistência para esse gol veio de Vinicius Jr, seu futuro companheiro de equipe no Real, que volta ao campo de Wembley dois meses depois como a maior estrela do Real em sua busca pelo 15º título da Liga dos Campeões, o sexto na última década.

"Vini é referência. Craque. Ninguém merece mais do que ele esse prêmio, e acho que nosso grupo na Copa America vai buscar não só o título, mas esse premio para ele", disse Endrick.

"Tem que dar Real. Meu palpite é que vai dar Real, e a torcida é para que o gol do título seja de um brasileiro."

Questionado sobre como será sua chegada a Madri, Endrick afirmou que "ainda nem sei quando me apresento. Estou focado na Copa América mesmo. Mas espero só coisas boas. A cidade é linda, o clube é o maior do mundo, e a torcida, apesar de ser muito exigente, recebeu muito bem os brasileiros".