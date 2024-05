Elon Musk irá depor em investigação da SEC sobre compra do Twitter

(Reuters) - Elon Musk resolveu sua última briga judicial com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos ao concordar em depor na investigação do órgão regulador sobre sua aquisição do site de mídia social Twitter em 2022, de acordo com um processo judicial nesta quinta-feira.

Musk e a SEC concordaram com uma data não revelada em que o chefe-executivo da Tesla será interrogado, disseram eles em documentos judiciais. Musk também concordou em não recorrer da decisão judicial que o obrigou a cumprir a intimação da agência.

A SEC processou Musk em outubro para obrigá-lo a depor depois que ele se recusou a comparecer a uma entrevista em setembro para a investigação. O bilionário disse que a SEC estava tentando "assediá-lo" por meio de investigações injustificadas.

A investigação diz respeito ao fato de Musk ter violado as leis federais de valores mobiliários em 2022, quando comprou ações do Twitter, que mais tarde renomeou como X. Também está analisando declarações e registros da SEC que ele fez em relação ao negócio, disse a agência anteriormente.

