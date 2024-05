Bolsas da Europa operam com tom levemente positivo, depois de duas sessões de perdas

Os mercados acionários da Europa abriram sem sinal único nesta quinta-feira, 30, mas tentavam firmar ganhos nas primeiras horas do pregão local, embora Frankfurt oscile, depois da publicação de indicadores da zona do euro e também após dois dias de perdas nas bolsas. O avanço dos juros dos bônus, inclusive da Alemanha que bateu máxima no ano mais cedo, continha o apetite por risco, em um contexto de inflação persistente que tende a limitar o relaxamento monetário dos bancos centrais.

Às 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,28%, em 514,90 pontos. No início do dia ele chegou a recuar, mas ganhou fôlego.

Na agenda de indicadores, a taxa de desemprego na zona do euro caiu de 6,5% em março a 6,4% em abril, após ajustes sazonais, nova mínima recorde. O índice de confiança do consumidor subiu de -14,7 em abril a -14,3 em maio, como esperado, e o sentimento econômico da zona do euro avançou de 95,6 em abril a 96,0 em maio, mas neste caso abaixo da previsão de 96,3 dos analistas ouvidos pela FactSet.

Ao avaliar os dados, a Capital Economics considerou que o sentimento das empresas e dos consumidores para maio é "consistente com crescimento fraco no PIB da zona do euro" as pressões sobre os preços, por sua vez, "ainda estão fortes, mas continuam a diminuir", acrescenta a consultoria, em relatório a clientes. A Capital Economics espera ainda que a taxa de desemprego na zona do euro oscile na faixa atual no restante do ano.

Entre ações em foco, após chegar a recuar mais cedo, a da Anglo American subia 0,04% em Londres. Depois do fechamento de ontem, a BHP anunciou que desistia do esforço para tentar comprar a concorrente, após a Anglo rejeitar uma série de ofertas. O papel da BHP na praça londrina caía 0,64%, mas também reduzia perdas em relação ao quadro visto logo na abertura local. O dia era ainda de perdas para o cobre, ao menos por enquanto, e nesse contexto entre as concorrentes Antofagasta perdia 2,91% em Londres.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,25%, Frankfurt mostrava estabilidade, Pais avançava 0,21%, Milão operava com ganho de 0,43% e Lisboa tinha alta de 0,47%.