Bebê nasce com '6 dentes' e surpreende médicos em MS, mas não era bem isso

Um bebê nascido no dia 24 de maio surpreendeu a equipe médica de uma maternidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por ter aparentemente nascido com seis dentes, mas a dentista descartou a hipótese dias depois.

O que aconteceu

A obstetra Luciana Tannus Jaber fez o parto de Arthur, e se surpreendeu ao observar que a criança havia nascido com seis dentes. Em um vídeo postado pela médica no Instagram, é possível ver o momento em que ela puxa o lábio superior da criança, revelando o que pareciam dentes, já despontando na gengiva.

Luciana explica que bebês que nascem com dentes, chamados de dentes natais, são uma ocorrência rara, presente em cerca de 1 em cada 2.000 ou 3.000 nascimentos. Segundo a médica, Arthur é a segunda criança que ela traz ao mundo com dentes já formados.

"Esses dentes podem ser dentes decíduos (de leite) que erupcionaram precocemente ou dentes adicionais que se formaram durante o desenvolvimento fetal", escreveu a obstetra na postagem. "A presença de dentes natais geralmente não indica problemas graves de saúde, mas uma avaliação odontopediátrica é recomendada para determinar o melhor curso de ação e garantir a saúde oral do bebê.

Três dias depois, uma odontopediatra descobriu que Arthur não havia nascido com dentes. Consultada, a especialista Regina Raffaele, que trabalha na maternidade, notou que o rebordo gengival, basicamente a gengiva do bebê, era um pouco irregular e apresentava uma rugosidade maior, o que dava a impressão de que a boca tinha dentes surgindo.