Bank of America espera alta de 10% a 15% em comissões de banco de investimento

NOVA YORK (Reuters) - As taxas de banco de investimento do Bank of America devem aumentar de 10% a 15% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, disse o presidente-executivo, Brian Moynihan, nesta quinta-feira, após uma queda de quase dois anos no setor devido a volatilidade do mercado, aumento das taxas de juros e turbulência geopolítica.

O banco deve também ter crescimento de um dígito baixo na receita de tesouraria no atual trimestre, com o forte desempenho das ações parcialmente compensado pela receita praticamente estável em renda fixa, disse o executivo s investidores.

O presidente do Goldman Sachs, John Waldron, também disse nesta quinta-feira que os mercados acionários estão se recuperando, mas em um ritmo mais lento do que os mercados de dívida.

Os executivos de grandes bancos de Wall Street disseram que finalmente estão vendo sinais de uma recuperação mais ampla na área de banco de investimento, com ações sendo negociadas perto de recordes, enquanto clientes corporativos seguem tendo que lidar com juros elevados.

Os gastos dos consumidores ainda estão crescendo, mas a uma taxa mais lenta, enquanto a demanda por empréstimos nos Estados Unidos continua sólida, mas não é robusta devido aos juros, disse Moynihan.

O BofA, o segundo maior banco dos EUA, espera que a receita líquida de juros, ou a diferença entre o que um banco ganha com empréstimos e o que paga com depósitos, fique 1% abaixo de sua previsão de 14 bilhões de dólares no segundo trimestre.

(Por Saeed Azhar e Manya Saini)