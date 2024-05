Apelação de Trump contra condenação deve se concentrar em depoimento de Stormy Daniels

O recurso quase certo de Donald Trump contra sua condenação histórica nesta quinta-feira em Nova York provavelmente se concentrará no depoimento obsceno da estrela pornô Stormy Daniels sobre seu suposto encontro sexual com o ex-presidente dos Estados Unidos, bem como na nova teoria jurídica que os promotores usaram no caso, disseram especialistas jurídicos.

É improvável que qualquer recurso seja resolvido antes da eleição de 5 de novembro, na qual Trump, o candidato presidencial republicano, deverá enfrentar o presidente democrata Joe Biden.

Doze jurados consideraram Trump culpado de falsificar registros para encobrir o pagamento de 130 mil dólares feito por seu ex-advogado Michael Cohen a Daniels pelo silêncio dela antes da eleição de 2016 sobre o suposto encontro de 2006.

Para prevalecer na apelação, Trump, 77 anos, deve demonstrar que o juiz Juan Merchan cometeu erros significativos ao supervisionar o julgamento.

Trump se declarou inocente e nega ter tido relações sexuais com Daniels, cujo nome de batismo é Stephanie Clifford. Ele argumenta que o gabinete do promotor público de Manhattan, liderado pelo democrata Alvin Bragg, apresentou as acusações para inviabilizar sua campanha presidencial.

Na apelação, os advogados de Trump provavelmente argumentarão que o depoimento de Daniels sobre o encontro deles em um quarto de hotel em Lake Tahoe foi muito detalhado para um caso que se baseava na falsificação de documentos por parte de Trump, e não no fato de ele ter feito sexo com Daniels.

Em 7 de maio, Daniels testemunhou que bateu nas costas de Trump com uma revista enrolada, que ele não usou preservativo e até mencionou a posição em que ela disse que eles estavam. Ela disse que "desmaiou" e não se lembrava de como suas roupas foram tiradas, embora tenha dito que não consumiu álcool ou medicamentos e que nunca disse "não" a Trump durante o encontro.

"Eles vão alegar que o depoimento de Stormy Daniels foi muito obsceno, fora dos limites, prejudicando o júri", disse George Grasso, um juiz aposentado do Estado de Nova York que participou do julgamento.

O advogado de defesa Todd Blanche pediu duas vezes a Merchan a anulação do julgamento com base no depoimento dela, chamando-o de "apito para estupro" fora da presença do júri.

"Como podemos nos recuperar disso de uma forma que seja justa para o presidente Trump?" disse Blanche em 7 de maio.

O juiz negou ambos os pedidos, em parte porque Blanche disse em sua declaração inicial de 22 de abril que o relato de Daniels sobre o encontro era falso. Merchan disse que isso significava que os promotores tinham o direito de obter depoimentos para estabelecer sua credibilidade.

Merchan reconheceu que algumas das perguntas dos promotores solicitavam detalhes desnecessários e observou que ele sustentou muitas das objeções da defesa - o que significa que os jurados não poderiam considerar algumas das respostas de Daniels.

Mas ele repreendeu a defesa por não ter feito objeções a mais perguntas, incluindo aquela sobre se Trump usava camisinha. O fato de não ter apresentado uma objeção durante o julgamento poderia dificultar para a defesa argumentar em uma apelação que Merchan errou ao permitir o depoimento.

"Houve algumas coisas que provavelmente teriam sido melhor não ditas", disse o juiz em 7 de maio. "Fiquei surpreso por não ter havido mais objeções".

Rebecca Roiphe, professora da Faculdade de Direito de Nova York, disse que nenhuma das decisões de Merchan se destacou como erro óbvio, diminuindo as chances dos advogados de Trump conseguirem anular a condenação.

"Não consigo imaginar que um tribunal de recursos diria que o espancamento com revista justifica uma reversão da decisão", disse Roiphe, ex-promotora do gabinete do promotor público de Manhattan.

Teoria do conflito de interesse

Além do depoimento de Daniels, a defesa pode argumentar na apelação que Merchan tinha um conflito de interesse por causa do trabalho de sua filha em uma empresa de consultoria política que tem clientes democratas, que uma ordem de mordaça restringindo as declarações públicas de Trump sobre as testemunhas violou seus direitos e que foi injusto realizar o julgamento em uma Manhattan fortemente democrata.

Os advogados de Trump já haviam levantado essas questões em uma série de tentativas malsucedidas de última hora para adiar o caso antes do início do julgamento em 15 de abril.

É provável que a defesa também argumente que as acusações em si eram legalmente impróprias. Alguns especialistas jurídicos argumentaram que o caso poderia ser vulnerável a essa contestação porque a teoria jurídica de indiciamento não foi testada em uma apelação.

A falsificação de registros comerciais por si só é uma contravenção em Nova York, mas é elevada a crime se for feita para promover ou ocultar outro crime.

Nesse caso, os promotores dizem que Trump estava tentando encobrir uma conspiração em que ele e Cohen estavam envolvidos para promover uma candidatura a um cargo público por meios ilegais, uma contravenção no Estado de Nova York. Eles afirmam que o pagamento do suborno pelo silêncio de Daniels foi efetivamente uma contribuição de campanha que excedeu o limite de 2.700 dólares para doações políticas em 2016.

Cohen se declarou culpado em 2018 de violar a lei federal de financiamento de campanha com o pagamento a Daniels e foi preso. Trump não foi acusado em um tribunal federal.

Ao pedir a Merchan que arquivasse o caso no ano passado, os advogados de Trump argumentaram que a lei estadual de Nova York não se aplicava às eleições federais.

O escritório de Bragg argumentou que a lei estadual se aplica às eleições federais, mas o professor de direito da Universidade de Boston, Jed Shugerman, disse que a lei era ambígua nesse ponto, o que pode ser um problema na apelação.

Merchan permitiu que o caso fosse levado adiante, escrevendo que a lei eleitoral do Estado de Nova York se aplica claramente às eleições federais. Grasso disse que será improvável que a defesa tenha sucesso em um desafio a essa decisão.

"Se houver um veredicto de culpado, eles tentarão recorrer de tudo", disse Grasso, mas acrescentou que achava que a decisão do juiz foi muito acertada.