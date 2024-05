TCU aprova relicitação da BR-153/262/GO/MG, extinguindo contrato com a Concebra antecipadamente

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a relicitação da concessão da BR-153/262/GO/MG, conhecida como Rota Sertaneja; e da BR-262/MG, a Rota do Zebu.

Atualmente, os trechos são administrados pela concessionária Concebra, controlada pela Triunfo. A aprovação da relicitação pelo TCU confirma a extinção dos contratos em curso de forma amigável e, com isso, a ANTT pode começar novos processos para a publicação dos editais de concessão dos dois trechos.

A secretária nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse, explica que a partir de agora a área técnica tem um período de avaliação do processo até a promulgação do edital. E também enalteceu o trabalho realizado pelos ministros do TCU. "As aprovações do TCU são sempre relevantes para que possamos manter o cronograma de concessões".

Concessões estratégicas

O trecho da Rota Sertaneja a ser concedido tem extensão de 530,6 km. Faz ligação entre Goiânia (GO), Uberaba (MG) e a cidade de Fronteira (MG). O trecho passa por áreas com forte atividade da agricultura, indústria extrativista e de transformação, eletricidade e gás, além de comércio e reparação de veículos.

A Rota Sertaneja, segundo avaliação do Ministério dos Transportes, tem um papel fundamental dentro da rede rodoviária nacional, por ser parte do principal eixo que liga a região Centro-Oeste ao Sudeste do país.

Na Rota Zebu, serão transferidos à iniciativa privada 438,9 km de pistas, entre Uberaba (MG) e Betim (MG). Localizada no triângulo mineiro, Uberaba foi pioneira na raça de bois Zebu e abriga três distritos industriais.