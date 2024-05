Taxas de juros operam em alta com exterior e dado de emprego acima do esperado

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta quarta-feira, 29, em sintonia com o avanço dos retornos dos Treasuries de longo prazo e a divulgação de dados econômicos domésticos. Os indicadores domésticos divulgados hoje destoaram das estimativas do mercado. Mais cedo, o IGP-M de maio (0,89%) veio acima da média das estimativas de mercado. E o superávit primário de abril (R$ 6,688 bi) ficou abaixo do piso das estimativas.

O Cadastro de Emprego e Desemprego (Caged) mostrou a criação de 240.033 postos de trabalho abril, volume que superou o teto das estimativas do Projeções Broadcast, de 240 mil vagas. O número mais forte que o esperado em tese reforça a percepção de atividade econômica aquecida, contrariando expectativas de afrouxamento monetário.

Às 11h19, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para liquidação em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,410%, ante 10,368% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2026 projetava 10,81%, na máxima do dia, contra 10,67% de ontem. O DI para janeiro de 2027 estava em 11,17% (máxima), de 11,00% ontem. E a taxa do DI para janeiro de 2029 era de 11,67% (máxima), ante 11,50% de ontem.