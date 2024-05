Tales: Marçal pode agir como padre Kelmon e poupar Nunes de bater em Boulos

Pablo Marçal (PRTB-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, pode agir como o padre Kelmon na eleição de 2022 e poupar Ricardo Nunes de ter embates diretos com Guilherme Boulos (PSOL-SP), o que o beneficiaria. É o que opina o colunista do UOL Tales Faria no UOL News 2ª Edição desta terça-feira (28).

Marçal mal saiu pré-candidato e já consta em terceiro lugar na pesquisa do instituto AtlasIntel, produzida em parceria com a CNN Brasil e divulgada nesta terça-feira (28). A pesquisa mostrou Guilherme Boulos (PSOL-SP) em primeiro lugar com 37,2% das intenções dos eleitores consultados, contra os 20,7% do candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB-SP), e Tabata Amaral (PSB-SP) agora em 4º com 9,9%.

Quem tem que tomar cuidado é o [Guilherme] Boulos. Porque é o seguinte: você tem muita gente na campanha (...) e um candidato que é o candidato oficial de um grupamento político e um outro que vem para melar o jogo, para confundir. Como aquele padre [Kelmon] da campanha presidencial que veio para ficar batendo no Lula nos debates. Tales Faria, colunista do UOL

O Marçal vai fazer é isso. Tentar polarizar com o Boulos, xingar o Boulos, bater no Boulos para deixar o Nunes mais à vontade. Isso é uma possível estratégia da direita. Então, o Boulos tem que ficar de olho, porque cavalo não sobe escada. Tales Faria, colunista do UOL

Tales Faria lembra como Marçal aproveitou a exposição na mídia a seu favor, principalmente nas últimas semanas.

Ele é sem dúvida a grande surpresa dessa pesquisa e realmente ele surfou lá na onda das enchentes, [assim] como foi acusado de cometer fake news por ter divulgado que os produtos que ele arrecadou e teria mandado, teriam sido presos na estrada por causa de notas fiscais. (...) Foi acusado de cometer fake news, abriu processo contra a Natuza Nery e a Globo por causa dessa coisa e depois voltou atrás. Tales Faria, colunista do UOL

Ele é uma figura extremamente polêmica e a estratégia bolsonarista é essa: conseguir entrar no noticiário, conseguir chamar atenção. Ele conseguiu chamar atenção e está começando a colher os frutos. É realmente assustador. Tales Faria, colunista do UOL

Carla Araújo: Desempenho de Marçal surpreende; campanhas vão se reposicionar

No UOL News, colunista do UOL Carla Araújo comentou o desempenho do pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB-SP), em terceiro lugar com menos de uma semana de pré-campanha lançada, dizendo ser surpreendente e afirma que as campanhas devem se reposicionar.

Supostamente é aquela coisa 'ah, é uma boa notícia para o Boulos'. Mas calma, você tem uma liderança à esquerda mas esse embolado no meio e à direita, com essa figura do Marçal, mas agora as campanhas pararem e entenderem um pouco que caminho vai a eleição de São Paulo. É um nome que surge para fazer todo mundo ali das pré-campanhas pararem e reavaliarem suas estratégias. Carla Araújo, colunista do UOL e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Porque essa liderança isolada do Boulos pode parecer uma boa notícia, para a campanha do psolista e do PT que está com ele, mas ainda é cedo. Mas esse nome surpreendendo aí e aparecendo com um alto índice de intenção de votos, com certeza vai levar todas as campanhas a fazerem um reposicionamento e avaliar qual o melhor caminho nessa campanha. Achei uma surpresa esse surgimento do Marçal nessa pesquisa. Carla Araújo, colunista do UOL e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Para Carla Araújo, realmente a grande surpresa é o candidato do PRTB que entrou na disputa há pouco tempo e já chega em terceiro lugar nas intenções.

A grande surpresa é o Marçal que entra na disputa. Nas [pesquisas] anteriores ainda não tinha o nome do Marçal, que pode mexer principalmente com o Ricardo Nunes, que tem um espaço que estava tentando construir já para antagonizar com o Boulos, mas pode dividir alguns votos. E também empatar tecnicamente com a Tabata, é uma pesquisa que mexe com todos esses fatores. Carla Araújo, colunista do UOL e chefe da sucursal do UOL em Brasília

PM aborda apresentador do UOL por 'semelhança' com foragido negro

Também durante o UOL News, o apresentador Diego Sarza contou o relato de abordagem de policiais militares que sofreu na tarde de hoje (28) sob a justificativa de que ele apresentava "características físicas semelhantes" às de um homem negro foragido.

Procurada pelo UOL, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo afirmou que a abordagem de rotina seguiu os padrões da PM e ocorreu de maneira legal e legítima. O texto diz ainda que o objetivo da ação "foi garantir a segurança pública e realizar a averiguação de informações relevantes".

Sarza relatou o ocorrido durante o UOL News 2ª Edição desta terça-feira (28).

Eu estava praticamente vindo aqui para o UOL, no bairro da Consolação, área de classe média em São Paulo. Fui abordado por uma dupla de policiais que disseram que minhas características físicas batiam, elas eram parecidas com alguém que tem um alvará de prisão em aberto, que está foragido.

Fui parado no meio da rua, pedi que essa abordagem fosse feita dentro da barbearia, onde eu tava indo cortar o cabelo como eu faço toda semana e não permitiram. Fizeram [a abordagem] no meio da rua na frente de todo mundo. Diego Sarza, jornalista e apresentador do UOL News

Diego Sarza gravou o momento e captou o áudio do policial dizendo que tem alvará de prisão e que o abordou pelas características de pessoa "negra, cabelo cortado e mais forte".

Uma pessoa negra, de cabelo cortado e um pouco mais forte. Eram as características que fizeram esses policiais me pararem no meio da rua, abordarem e [me fazer] passar por esse constrangimento. Até que eu tive uma abordagem tranquila. Digo isso revoltado porque sei que muita gente apanha e até morre nesse tipo de abordagem, que chega em você apenas pela cor da pele.

No fim da gravação ele [o policial] até fala que as abordagens são todas gravadas, mas mudou de tom quando soube por mim que eu era jornalista e viu que eu tava gravando. É claro que aí as coisas ficam um pouco diferentes. Imagina você na periferia, à noite, sem ninguém observando o que pode acontecer. Queria trazer isso apenas para relatar e mostrar como a polícia trabalha, e mostrar o que muita gente diz que não existe, que é o racismo estrutural no Brasil. Diego Sarza, jornalista e apresentador do UOL News

