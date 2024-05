Derretimento da pele e corrosão de órgãos: o que soda cáustica pode causar

A soda cáustica, produto usado no ataque a uma jovem de 23 anos no Paraná, é uma substância corrosiva. Em contato com a pele, pode provocar queimaduras severas e é um agente tóxico para ingestão, segundo a Anvisa.

O produto é de uso doméstico para produção de sabão ou como desentupidor, encontrado na forma líquida ou granulada. Também é usado na fabricação de detergentes para a indústria de alimentos e como aditivo alimentar, quando autorizado, para regular a acidez.

Lesões na pele

O contato do produto com a pele causa uma queimadura química. "Na maioria das vezes, a queimadura química é mais profunda, dependendo do tempo de exposição ao produto, quantidade e, principalmente, do tratamento precoce", diz Bruno Zampieri, cirurgião plástico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Substância provoca derretimento da pele. Quimicamente, a soda cáustica (hidróxido de sódio) é uma base e, como tal, leva a uma queimadura por liquefação, como um derretimento do tecido afetado.

Lesão nos nervos também é um dano possível. A queimadura química, geralmente, afeta toda a espessura da pele, acometendo vasos sanguíneos e inervação. Dependendo do grau do dano, a pessoa perde sensibilidade na região.

Danos aparecem de forma lenta. Diferentemente de uma queimadura por ácido, cujo efeito se vê imediatamente, a soda cáustica causa um ferimento que se perpetua, explica Zampieri.

Sinais visíveis incluem mudança de textura. A pele fica avermelhada no começo e depois esbranquiçada; pode evoluir para necrose, com uma cor mais escura. A textura da pele também se modifica, fica diferente do restante do corpo, pela formação de tecido morto.

Ingestão é mais perigosa

Em contato com os órgãos internos, o dano é maior, porque não é possível fazer a lavagem imediata com água em abundância —medida recomendada nos casos de contato com a pele. "Causa uma lesão que progride lentamente", diz o médico. "Muitas vezes, a gente vê corrosão do esôfago e da traqueia."

Seja pelo contato físico ou por ingestão, a soda cáustica provoca uma alteração sistêmica no organismo. O processo inflamatório altera os níveis de sódio e potássio e pode levar a danos renais e cardíacos. Quando isso ocorre, é preciso que a pessoa fique internada para cuidar dessas outras questões que vão além da queimadura química.

Soda cáustica líquida provoca a maioria dos acidentes de trabalho e doméstico com o produto Imagem: Reprodução

O que fazer após contato com soda cáustica

Jogar água em abundância. A primeira e mais importante recomendação é lavar o local afetado com água corrente para tirar a substância. A utilização de qualquer outro produto pode piorar a queimadura.

Proteger o local. Se possível, cubra o local atingido com uma gaze ou tecido que não grude na pele para evitar contaminação. Se a região estiver muito dolorida e não for possível cobri-la, mantenha como estiver até consultar um profissional da saúde.

Buscar atendimento médico. O socorro deve ser imediato, o quanto antes, para análise e indicação dos procedimentos adequados para evitar piora do quadro.

Tratamento

Após a pessoa ser atendida pelo serviço médico, as condutas seguintes variam de acordo com o grau de queimadura. Geralmente, a pessoa é internada para que se analisem os danos ao tecido e se faça a limpeza de forma cirúrgica.

Mais de uma cirurgia. Zampieri diz que é comum precisar de mais de uma cirurgia para tratar e recuperar o tecido afetado. Há casos em que é necessário substituir aquela pele por meio de enxerto.

Tratamento para a pele. Mesmo após a cirurgia, muitas vezes é preciso tratar a nova pele, que tem textura diferente da região não acometida. "Além de usar malha elástica após a queimadura, pode-se fazer tratamento com laser para melhorar a qualidade da pele", diz o cirurgião. O médico chama a atenção para a possibilidade de surgimento de uma cicatriz permanente na pele e a necessidade de cuidado com a saúde mental, visto que muitos pacientes desenvolvem problemas psicológico devido ao acidente.

Caso de Isabelly

No caso de Isabelly Ferreira, atacada em Jacarezinho (PR), os ferimentos mais graves ocorreram dentro da boca, explicou a mãe dela. Em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo, Regiane Ferreira afirmou que a filha não ficará com cicatrizes e já não apresenta mais inchaços.

Maior medo da equipe médica era de que a jovem tivesse órgãos internos afetados pela substância. Segundo Regiane, os exames mostraram que os órgãos de Isabelly não foram afetados ou comprometidos pela soda cáustica. Ela chegou a ficar entubada e em coma induzido no Hospital Universitário de Londrina.

As queimaduras dela foram dentro da boca, fora não. Não tem nada no rosto dela, ela está perfeita. Não afetou nenhum órgão, só dentro da boca mesmo. O rosto dela não. Parte do peito dela, mas bem pouco. Ela está bem, conversando, ciente de tudo o que aconteceu.

Regiane Ferreira, ao programa 'Encontro', da TV Globo

Suspeita alegou ciúme

Imagens de câmera de segurança mostram ação em rua movimentada. A vítima foi socorrida por outras pessoas que passavam pelo local e levada a um pronto-socorro.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para comparecer no hospital. No local, os militares conversaram apenas com enfermeiros, já que a vítima estava impossibilitada de relatar o que aconteceu.

Militares também estiveram na região próxima ao ataque. Eles colheram imagens da câmera de segurança, recolheram copo e sacola, supostamente utilizados na ação, e encaminharam para a delegacia da Polícia Civil.

A suposta autora do crime foi presa e alegou ciúmes. À Polícia Militar, ela confirmou a autoria do crime e contou que atacou Isabelly porque a vítima teria se relacionado com um ex-namorado dela.

Mulher disse aos policiais que substância jogada na vítima era mistura de soda cáustica com água. Ela apontou aos policiais onde comprou a substância. Anteriormente, a polícia havia informado que se tratava de um ataque com ácido, mas após a prisão, a informação foi corrigida pela Polícia Civil.